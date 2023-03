Big Shark: il trailer del film di Wiseau

Il trailer del nuovo folle film di Tommy Wiseau.

Tommy Wiseau dirigerà il film in uscita nelle sale cinematografiche americane a partire dal 2 di aprile. Un nuovo folle film sugli squali sta per arrivare nei cinema. Si tratta di Big Shark, la nuova pellicola del regista Tommy Wiseau che debutterà il prossimo 2 di aprile nelle sale di cinematografiche di Portland per poi fare il suo approdo anche in altre città degli Stati Uniti come New York, Los Angeles, San Francisco e New Orleans.

Big Shark: il trailer

Big Shark è la nuova opera cinematografica di Tommy Wiseau. Il lavoro più famoso di questo regista è senza ombra di dubbio il film indipendente del 2003 The Room, all’inizio fortemente snobbato dalla critica ma in grado poi con il tempo di guadagnarsi lo status di vero e proprio cult. In seguito Wiseau, che ha alle spalle anche una carriera da attore con le esperienze in pellicole come la stessa The Room o The Disaster Artist, ha diretto anche il film Homeless in America del 2004. Tra gli altri lavori di Wiseau è poi da segnalare anche la scrittura e la direzione della sitcom The Neighbors, che è andata in onda su Hulu nel 2015.

Il trailer del film, della durata di poco meno di un minuto, mostra nelle sue primissime fasi due pugili che si stanno sfidando su un ring forse per una sessione di allenamento e subito dopo uno squalo dalle enorme dimensioni che sembra stia per divorare due persone.

Ecco qui di seguito il trailer del film Big Shark.

Il cast e la trama del film

Il cast di Big Shark sarà formato principalmente da Isaiah Laborde (Atomic Shark, Presence) e da Mark Valeriano (Ted Bundy had a son) oltre che dallo stesso Tommy Wiseau, che torna dunque sul set dopo i film del 2018 Best F(r)iends, un thriller diviso in due parti opera di Sestero (autore del libro The Disaster Artist che verrà poi adattato da James Franco per il grande schermo), e Scary Love. Il regista ha tra l’altro già annunciato la pubblicazione di una Official Final Cut di questo film dopo la sua uscita nelle sale.

La trama di base di Big Shark dovrebbe ovviamente risultare ampiamente prevedibile già dal titolo del film. Al centro della storia dovrebbero esserci per la precisione tre vigili del fuoco. I tre, di nome Georgie, Tim e Patrick, dovranno cercare di salvare la città di New Orleans dalla terribile minaccia rappresentata dallo squalo.