Vera: trama, trailer e cast del film

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul film di Vera Gemma intitolato appunto, Vera. Parliamo della trama, del cast e vi mostriamo il nuovo trailer ufficiale rilasciato, prima della messa in onda al cinema.

Vera è un film autobiografico interpretato da Vera Gemma che sarà disponibile al cinema dal 23 marzo 2023. In attesa di vederlo sul grande schermo, ecco una panoramica generale composta da trama, cast e trailer, in modo che potrete andare al cinema super preparati.

La trama di Vera

Come anticipato, il film Vera è basato sulla vita dell’attrice protagonista, Vera Gemma, figlia del grande Giuliano Gemma e Natalia Roberti. Il film è stato prodotto da due cineasti indipendenti molto rinomati, stiamo parlando di Tizza Covi e Rainer Frimmel.

Secondo la trama ufficiale di Vera:

“Vera vive nell’ombra del suo celebre padre. Stanca di una vita e di relazioni superficiali, si ritrova alla deriva tra l’alta società romana. Ferendo un bambino durante un incidente nel traffico della periferia, instaura un profondo legame con il piccolo di otto anni e suo padre. Si renderà presto conto però, che anche in questo mondo è considerata come uno strumento per gli altri”.

Cast e trailer di Vera

Il film Vera vede la partecipazione oltre alla protagonista, Vera Gemma, anche di un’altra figlia d’arte, ossessionata dalla figura paterna, Asia Argento. Nel cast troviamo poi anche la sorella di Vera, Giuliana Gemma e ancora Gennaro Lillo e Alessandra di Sanzo. Il film drammatico ripercorre tutte le sfaccettature della vita di Vera, fino al giorno della sua rinascita come donna e figlia se vogliamo. Ricordiamo che Vera sarà disponibile al cinema dal 23 marzo 2023, nell’attesa ecco il trailer che riassume la trama della pellicola.

In una recente intervista, Vera Gemma ha dichiarato di quanto fosse difficile vivere con i suoi genitori, in quanto entrambi erano ossessionati dall’aspetto estetico, come ha appunto dichiarato: “Per i miei genitori era una vera e propria ossessione, era proibito ingrassare, meglio allora diventare dipendenti dell’eroina…La bellezza ha sempre condizionato la mia vita, mia madre voleva me e mia sorella perfette, atletiche, magre, non dovevamo ingrassare, ci fece perfino rifare il naso. Forse mi avrebbero dovuto incoraggiare ad essere più me stessa”.

Ha poi dichiarato: “Nel film vengo lasciata dai miei fidanzati, nella vita è sempre accaduto il contrario. Ho lasciato io due mariti. Sarebbe interessante poter ipotizzare una serie su Netflix. Partendo da tutti i compagni, mariti, fidanzati a cui ho detto addio…”.

Infine ha concluso che dopo tutta quella sofferenza, quell’odio verso sé stessa: “Finalmente mi sento liberata da me stessa. Dalle mie ossessioni, la bellezza, la magrezza, il confronto con un padre fascinosissimo e inarrivabile. Ho sempre avuto problemi ad accettarmi, ma sempre con assoluta verità”.