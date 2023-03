Gears of War: Jon Spaihts sceneggiatore del live-action

Importanti novità per quanto riguarda il progetto legato al film tratto dal famoso videogioco.

La sceneggiatura del film live-action tratto dal videogioco Xbox sarà curata da Jon Spaihts.

Il progetto relativo al film in live-action di Gears of War, celebre videogioco per Xbox il cui primo capitolo è uscito nell’ormai lontano 2006, è ormai ben avviato. Sulla pellicola, che verrà distribuita sulla piattaforma streaming di Netflix, sono ora giunte importantissime novità per quanto riguarda la sceneggiatura: questa verrà infatti curata da Jon Spaihts.

Jon Spaihts sceneggiatore di Gears of War

Come annunciato dallo stesso Netflix tramite il proprio sito ufficiale, il compito di curare la sceneggiatura di Gears of War, di cui è stata annunciata anche una serie animata, spetterà a Jon Spaihts. Lo statunitense rappresenta una vera e propria garanzia che fa ben sperare per una buona riuscita di questo adattamento.

Spaihts ha infatti già sceneggiato nel recente passato diversi film molto importanti: dopo Prometheus di Ridley Scott del 2012, Spaihts ha fatto esperienza anche con il Marvel Cinematic Universe grazie a Doctor Strange del 2016 di Scott Derrickson. In seguito lo sceneggiatore ha lavorato a Passengers, film di fantascienza del 2016 con protagonisti Jennifer Lawrence e Chris Pratt, e al remake de La Mummia del 2017 diretto da Alex Kurtzman con Tom Cruise nelle vesti del protagonista.

Infine quello che è stato forse per ora il suo lavoro più prestigioso ovvero la sceneggiatura di Dune del 2021, film diretto da Denis Villeneuve e nuova trasposizione del libro di Frank Herbert dopo il classico di David Lynch del 1984. Una pellicola in grado di aggiudicarsi sei statuette ai Premi Oscar del 2022 e valsa a Spaihts una candidatura al premio di migliore sceneggiatura non originale.

Le parole di Spaihts

A commentare la collaborazione con Netflix per il live-action di Netflix è stato lo stesso Jon Spaihts: “Gears of War è uno dei più grandi videogiochi d’azione di tutti i tempi, con personaggi vividi, un mondo progettato in maniera splendida e un sistema di combattimento che dà l’idea della letalità della guerra e dell’importanza di stare al fianco dei propri compagni di squadra. Sono entusiasta di avere la possibilità di aiutare nella trasposizione cinematografica di questo gioco“.

Il successo del videogioco

Nata nel 2006 e sviluppata nei suoi primi anni da Epic Games, la saga videoludica di Gears of War è diventata con il passare del tempo una delle più apprezzate in assoluto, arrivando a vendere all’incirca ben 40 milioni di copie in tutto il mondo.

Dopo l’uscita del secondo e del terzo capitolo rispettivamente nel 2008 e nel 2011, il gioco è passato nelle mani della casa sviluppatrice The Coalition di proprietà del gruppo Xbox Game Studios, che in seguito ha prodotto Gears of War: Ultimate Edition del 2015, Gears of War 4 del 2016, e Gears 5 del 2019.

Ad esprimersi in merito all’affidamento della sceneggiatura a Jon Spaihts è stata proprio la casa sviluppatrice canadese: “Siamo entusiasti di collaborare con Jon e con il team di Netflix per dare vita a questo adattamento. Jon è un maestro narratore con un talento per la creazione di epici universi fantascientifici e in più adora davvero il videogioco. Non potremmo chiedere un partner migliore per onorare il nostro franchise e offrire una storia autentica ai nostri fan“.