Dune 2: finite le riprese del sequel

Dune 2. Finite le riprese per Timothé Chalamet che ha pubblicato la notizia sui social. In arrivo la parte due del sequel di Villanueve. Data di uscita e Teaser.

Timothée Chalamet ha annunciato al mondo la fine lavorazione del sequel di Dune: parte II tramite una foto su instagram di backstage con il regista, Denis Villaneuve, in cui annunciava la fine delle riprese. Il film di fantascienza diretto da Villaneuve è tratto da una saga di libri scritti da Frank Hebert. I fan sono impazziti sotto la foto dell’attore: il primo film infatti aveva messo d’accordo tutti quanti.

Arrivato al cinema nel 2021 con Warner Bros., si è aggiudicato il favore non solo del pubblico ma anche della critica in quanto c’era già stato chi prima di Villaneuve, aveva tentato l’impresa di fare un film sulla saga di Hebert: sebbene il film fu un successo al botteghino, il pubblico e la critica ne erano rimasti profondamenti delusi.

Diretto da David Lynch, il film uscì nelle sale nel 1984 e aveva nel cast Patrick Stewart, Sean Young, Everett McGill, Sting e Kyle Maclachlan che come sappiamo, è sempre stato il pupillo del regista. A causa del flop di Lynch, la storia del film e quindi il libro erano caduti nel dimenticatoio, nonostante i romanzi sci-fi siano un capolavoro.

La saga così aspettava il suo benefattore per tornare al cinema e appassionare più di prima. Così è stato grazie a Villaneuve.

Warner Bros. ha infatti immediatamente rinnovato il contratto e il regista ha pensato fin dal principio di dividere il romanzo in due parti. Il suo adattamento è quindi composto da un primo volume, uscito l’anno scorso. Il secondo invece dovrebbe arrivare tra non molto, sicuramente l’annuncio dell’uscita ha i minuti contati.

Dune 2. Timotheè Chalamet annuncia la fine lavorazione

Il sequel di Dune riporterà il protagonista, Paul Atreides al cinema. Interpretato da Thimothée Chalamet, il ragazzo ha una grande responsabilità sulle sue spalle e la sua avventura è solo all’inizio: dopo l’incontro con i Fremen nei deserti di Arrakis, Paul dovrà continuare la sua missione di vendicare il padre, un popolo offeso e andare contro l’imperatore.

Nello scatto di Chalamet di fine riprese, in cui lo vediamo sorridente mentre abbraccia il padre, l’ambientazione è sicuramente nel deserto di Arrakis. Non è chiara la location ma come riporta però ScreenRant, è molto probabile che il cast sia fermo ad Abu Dabi.

Ufficialmente le riprese erano partite cinque mesi fa e sembrano concluse in fretta.

Il sequel è atteso nelle sale durante il 2023 e riporterà al cinema Zendaya, nel ruolo di co-protagonista, Rebecca Ferguson nel ruolo di Lady Jessica, e Javier Bardem come Stilgar. Le novità nel casto sono rappresentate da Florence Pugh e Austin Butler nel ruolo di Feyd Rautha.