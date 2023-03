To Catch a Killer, tutto sul prossimo film con Shailene Woodley

L’attrice Shailene Woodley si è messa alla prova con un ruolo molto complicato in To Catch a Killer, film che uscirà al cinema il prossimo 21 aprile.

Che cosa succede quando una poliziotta, dopo numerosi traumi subiti a causa del suo lavoro, deve entrare nella mente di un assassino? Se lo chiede Shailene Woodley nel suo prossimo thriller poliziesco, To Catch a Killer, dove interpreta la protagonista, una sorta di moderna Clarice Starling. Il film arriverà nelle sale il 21 aprile 2023 e ha già attirato la curiosità di molti.

Come in Hannibal (non il film, ma la serie tv con Mads Mikkelsen e Hugh Dancy), una giovane profiler viene assunta dall’FBI per entrare nella mente di un pericoloso serial killer e cercare di prevedere le sue mosse. Una richiesta non solo spaventosa, ma anche rischiosa per la salute mentale della protagonista Eleanor, già minata da dei casi precedenti a cui ha lavorato.

Eleanor, quindi, aiutata dai colleghi Lammark e Mackenzie, dovrà provare a catturare un assassino spietato che da diverso tempo sta terrorizzando Baltimora. To Catch a Killer è diretto dal regista argentino Damian Szifron ed è il suo primo film in lingua inglese.

To Catch a Killer: trama, cast e trailer

To Catch a Killer racconta i tentativi della brillante ma fragile Eleanor di simulare il comportamento dell’assassino a chi sta dando la caccia. Durante la notte di Capodanno, la città di Baltimora viene terrorizzata da un uomo misterioso che inizia a sparare incontrollato per le strade. Le vittime sembrano non avere nulla in comune, ma poi la polizia scopre che ci deve essere un serial killer di mezzo perché si tratta di omicidi meticolosi, senza il minimo segno di follia o improvvisazione. Qui il trailer.

L’investigatore Lammark, quindi, decide di assumere Eleonor, la profiler più in gamba dell’ufficio. La salute mentale della donna, tuttavia, non è stabile a causa di alcuni traumi passati… come potrà catturare un pericoloso criminale senza il rischio di distruggerla definitivamente? E cosa succederebbe se… fosse il killer stesso a provare a portare la poliziotta dalla sua parte? Si ripeterà la storia di Hannibal Lecter, Clarice Starling e Will Graham? Di Joker e Harley Quinn?

Il cast di To Catch a Killer è formato da star di livello internazionale. Oltre a Shailene Woodley – protagonista di Piccole, grandi bugie e Divergent – ci saranno anche Ben Mendelsohn, Jovan Adepo e Ralph Ineson. Quest’ultimo ha recitato anche in Game of Thrones e Chernobyl.