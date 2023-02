Criminal Minds: le ultime sul personaggio di Voit

I possibili sviluppi relativi al personaggio di Voit, interpretato da Zach Gilford.

Criminal Minds: Evolution avrà un proprio seguito.

Il mondo di Criminal Minds continuerà ad andare avanti. La celebre serie tv era arrivata nel 2020 alla sua quindicesima stagione. Dopo due anni, c’è stato poi il ritorno grazie alla sedicesima stagione, denominata per la precisione anche Criminal Minds: Evolution.

Distribuita sulla piattaforma streaming Paramount + tra il 24 novembre del 2022 e il 9 febbraio, la stagione è poi arrivata anche in Italia: la distribuzione su Disney + ha avuto inizio a partire dallo scorso 18 gennaio e si concluderà il prossimo 22 marzo, ovvero tra poco più di un mese.

Criminal Minds Evolution: il ruolo di Voit

Un ruolo di primissimo piano all’interno di Criminal Minds:Evolution, sorta di revival della famosa serie, è stato ricoperto senza ombra di dubbio da Voit, antagonista principale interpretato da Zach Gilford.

Paramount +, di recente, ha deciso di rinnovare lo show per un’altra stagione. Al riguardo, lo showrunner Erica Messer ha rivelato che ad essere ancora presente sarà proprio il personaggio di Voit, che potrebbe avere un ruolo simile a quello avuto dall’Hannibal Lecter di Anthony Hopkins nel celebre e pluripremiato Il Silenzio degli Innocenti di Jonathan Demme. L’assassino, in sintesi, dovrebbe costituire una preziosa e costante fonte di informazioni per i protagonisti.

Queste le dichiarazioni dello stesso Messer in merito agli sviluppi di questo personaggio nel corso di un’intervista rilasciata presso TV Insider: “Adoriamo Zach Gilford, e adoriamo anche il personaggio di Voit. Nella prossima stagione potremmo decidere di impiegarlo nella stessa maniera in cui è stato impiegato Hannibal Lecter ne Il silenzio degli innocenti. Una sorta di figura cui nessuno vuole rivolgersi ma di cui si avrà poi un enorme bisogno“.

La possibile trama della nuova stagione

Per quanto riguarda la trama della seconda stagione di Criminal Minds: Evolution, gli spettatori si aspettano di vedere risolte alcune delle questioni lasciate in sospeso nel finale di quella appena conclusa. Tale finale mostra un Voit in custodia e all’interno di una stanza per gli interrogatori, con una figura misteriosa che arriva improvvisamente a fargli visita. Altro grande mistero è poi quello relativo alla Stella d’oro, tirata spesso in ballo dallo stesso Voit.

Il seguito di Criminal Minds: Evolution vedrà non solo il ritorno di Gilford nei panni di Voit ma anche quelli di Joe Mantegna e AJ Cook in quelli rispettivamente di Rossi e Jennifer Jareau, senza dimenticare tra gli altri la Penelope Garcia di Kristen Vangsness e la Emily Prentis di Paget Brewster.

Non si sa ancora nulla sulla data di uscita, ma le riprese dovrebbero avere inizio già nel corso di questo 2023.