The Blink on the Eye: il nuovo film con Kate McKinnon protagonista

The Blink of an Eye. L’attrice Kate McKinnon sarà la star protagonista del film diretto da Andrew Stanton. Ecco tutte le informazioni sul nuovo progetto di Stanton.

L’anno scorso, la storica e pluripremiata corsa di Kate McKinnon al Saturday Night Live si è purtroppo conclusa. L’unico lato positivo per i suoi fan era che presto l’avrebbero vista aprire le ali e apparire in molti più progetti. Ora conosciamo uno di quei progetti imminenti. Deadline riporta che McKinnon è stata scelta per il film epico di fantascienza sci-fi di Searchlight The Blink of An Eye del premio Oscar Andrew Stanton.

McKinnon è ovviamente meglio conosciuta per tutti i suoi ruoli e le sue esibizioni incredibilmente esilaranti in Saturday Night Live. È stata nello show dal 2012 al 2022 ed è stata premiata con due Emmy per il suo lavoro, facendosi davvero notare grazie alle sue esibizioni comedy. Ma anche prima di lasciare lo show, McKinnon aveva già iniziato ad avvicinarsi al mondo cinematografico.

Ha recitato infatti in film di successo come Ghostbusters, Yesterday e Bombshell. I suoi altri ruoli televisivi includono la partecipazione a The Magic School Bus Rides Again di Netflix e alla serie Peacock Joe vs. Carole. Può anche essere vista quest’estate nell’attesissimo film Barbie.

The Blink of an Eye, il premio Oscar Stunton dirigerà il film

La notizia fa solamente salire ancora più Hype per il nuovo progetto con McKinnon: a dirigere il film infatti sarà il regista premio oscar Adrew Stunton conosciuto nell’industria per aver diretto i film premi oscar Alla ricerca di Nemo e Wall-e.

Inoltre Stunton è conosciutissimo e apprezzato anche per aver curato e scritto la storia di tutta la saga dei quattro film Pixar Toy-Story, Mosters, inc, John Carter, film che ha anche diretto, e molti episodi di Better Call Saul e Stranger Things. Come si può leggere in giro, ora Stunton dirigerà un nuovo progetto dalla sceneggiatura di Colby Day, e prodoto da Jared Ian Goldman: The Blink of an Eye.

La sinossi del fil, che vedrà poi Kate McKinnon protagonista, recita così: “Il film segue tre trame, che abbracciano migliaia di anni, si intersecano e riflettono sulla speranza, la connessione e il cerchio della vita. ” . E Sebbene sia difficile analizzare molte informazioni da questo, sembra che McKinnon si allontanerà un po’ dai suoi soliti ruoli.

Riuscire a vederla in una performance che non è strettamente una commedia è molto eccitante per i suoi fan e, si spera, la porterà a ottenere ruoli più drammatici.