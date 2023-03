Joker: Folie à Deux, spuntano nuove foto e un video direttamente dal set

Arrivano nuove foto e un video direttamente dal set di Joker: Folie à Deux. Joker e Harley Quinn stanno per arrivare per portare il loro “folle” amore sul grande schermo.

Lady Gaga ha un grosso fardello che le pesa sulla schiena, in quanto dovrà dimostrare a tutti di essere brava tanto quanto Margot Robbie la quale è stata elogiata in più di una occasione per la sua straordinaria interpretazione di Harley Quinn. In questo nuovo capitolo intitolato, Joker: Folie à Deux, troveremo Joaquin Phoenix nei panni di Joker e Lady Gaga nei panni di Harleen Quinzel/Harley Quinn in una nuova versione “cantata” della storia. Ecco due nuove foto e un video direttamente dal set.

Un nuovo arrivato per Elseworlds

I nuovi “capoccia” della DC Universe, James Gunn e Peter Safran, come tutti sanno bene, hanno rivoluzionato il mondo DC dopo il loro arrivo. Nuovi progetti, nuove storie e nuovi addii sono stati ampiamente resi noti nel corso di questi mesi. Gunn e Safran inoltre hanno deciso di creare una nuova sezione, chiamata Elseworlds, dentro la quale saranno inseriti tutti quei film non strettamente correlati con il mondo DC.

Joker: Folie à Deux fa parte di questa nuova sezione in quanto la storia da come si è potuto capire prenderà una piega leggermente diversa dalla storia conosciuta all’interno dei fumetti. Così, il villain numero uno di Batman, Joker approderà in un musical, insieme alla “sua” Harley. Per questo motivo, oltre a Phoenix, già protagonista del primo capitolo del franchise di Joker, è entrata nel cast Lady Gaga, la quale potrà cimentarsi nelle sue due grandi passioni, la recitazione e il canto.

LADY GAGA AS HARLEY QUINN OH MY GODDD pic.twitter.com/HYMN38JLLO — allure (@allurequinn) March 12, 2023

Piccoli indizi del nuovo film

Anche se molti fan hanno storto il naso all’idea che Joker possa essere un cantante all’interno di questo musical, sappiamo che la curiosità vincerà sul pregiudizio, quindi gli appassionati del genere non potranno non andare a vedere Joker: Folie à Deux, al cinema dal 4 ottobre 2024.

Per il momento questo progetto lavorativo è totalmente blindato in quanto oltre al titolo e ai due protagonisti non conosciamo altro. Nessun indizio sulla trama né sul resto del cast. Oltre alla data di uscita, qualche settimana fa era stata rilasciata la prima foto ufficiale del film. Da poco sono state rilasciate due nuove foto e un video direttamente dal set di Joker: Folie à Deux, nel quale possiamo vedere Lady Gaga prima della trasformazione in Harley Quinn. Dai vestiti indossati sappiamo che qui è ancora la dottoressa Quinzel, prima della manipolazione mentale di Joker, all’interno del manicomio di Arkham Asylum di Gotham.