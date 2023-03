Mother Mary: i protagonisti saranno Anne Hathaway e Michaela Coel

Anne Hathaway e Michaela Coel saranno le protagoniste del nuovo film musicale, Mother Mary. La pellicola drammatica prodotta dalla A24 promette di essere una storia epica senza precedenti.

Finalmente il film Mother Mary, di David Lowery, sta iniziando a prendere “forma”. Sono stati resi noti i nomi delle due protagoniste della storia e non potevano essere due tra le attrici più brave di Hollywood, stiamo parlando di Anne Hathaway e Michaela Coel. Ecco tutti i dettagli che sappiamo finora di questo nuovo dramma musicale della A24.

Le due protagoniste di Mother Mary

Come preannunciato, le due protagoniste di Mothe Mary saranno Anne Hathaway e Michaela Coel. Ma cosa sappiamo delle due attrici? Anne Hathaway ha inizialmente faticato a trovare il suo posto nel mondo dello spettacolo in quanto come ha dichiarato in passato, c’è sempre stata molta concorrenza ai provini. Giovani attrici come lei le hanno “scippato” per un soffio diversi ruoli a cui lei si era proposta.

Poi nel lontano 2001, l’omonima del grande amore di William Shakespeare, si è imposta sullo schermo grazie alla comedy adolescenziale, Pretty Princess e da lì piano piano è andata sempre più ad affermarsi nel mondo del cinema con parti sempre più importanti.

La ricordiamo in film quali Les Misérables, Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella, Il diavolo veste Prada, Lo stagista inaspettato, Alice in Wonderland, Interstellar e così via. Molti dei suoi ruoli le fecero ottenere diversi riconoscimenti, tra cui l’Oscar alla migliore attrice non protagonista per la sua straordinaria interpretazione del personaggio di Fantine.

La sua collega Michaela Coel non è assolutamente da meno, la ricordiamo infatti per le serie tv Chewing Gum e I May Destroy You – Trauma e rinascita, per le quali diventa attrice, produttrice e sceneggiatrice. Grazie a questi lavori ottiene la nomina come rivelazione dell’anno, nonché viene inserita sul Time come una delle cento persone più influenti del mondo. Anche lei ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti, inoltre è stata molto applaudita per la sua interpretazione nel film Marvel, Black Panther: Wakanda Forever.

Tutto quello che sappiamo su Mother Mary

Mother Mary è il dramma musicale scritto e diretto da David Lowery e prodotto dalla A24. Per quanto riguarda la parte musicale, hanno preso parte al progetto Jack Antonoff e Charlie XCX, con Daniel Hart che ha firmato per comporre la colonna sonora del film. Le due protagoniste della pellicola saranno Anne Hathaway e Michaela Coel, le quali interpreteranno una pop star e un’iconica stilista; Mother Mary si concentrerà molto sul rapporto tra i due personaggi.

Infine sappiamo che Mother Mary, interpretato da Anne Hathaway e Michaela Coel sarà girato interamente in Germania. Per il momento non abbiamo reperito altre informazioni, in quanto il film è ancora “work in progress“. Seguiteci per nuove informazioni in merito.