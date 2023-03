So cosa hai fatto, uno dei personaggi storici non tornerà?

Ormai è ufficiale che la saga di So cosa hai fatto tornerà presto al cinema, ma uno dei suoi personaggi più importanti potrebbe non esserci.

Insieme a Scream e Halloween, anche So cosa hai fatto è una delle saghe horror cinematografiche più famose. Dopo il reboot di Scream negli ultimi due anni (è appena uscito il 6) si è deciso per un ritorno anche di So cosa hai fatto. Il primo film, uscito nel 1997, raccontava di un gruppo di adolescenti che veniva perseguitato da un vendicatore misterioso armato di uncino dopo aver investito una persona e averne occultato il cadavere .

La pellicola ebbe un buon successo, tanto che uscirono immediatamente dei seguiti, rendendolo di fatto una saga. Di recente, si è deciso di rilanciare la serie per farla conoscere anche alle generazioni più giovani. Tra gli attori principali del primo So cosa hai fatto figuravano Jennifer Love Hewitt – protagonista e final girl – Sarah Michelle Gellar – star di Buffy, l’ammazzavampiri – Freddie Prinze Jr. e Ryan Philippe.

Non tutti i personaggi, ovviamente, possono tornare, dal momento che sono stati uccisi dall’assassino con l’uncino, ma due erano sopravvissuti. La presenza di Jennifer Love Hewitt sembra già certa, ma un collega non può dire lo stesso.

So cosa hai fatto, Freddie Prinze Jr. non tornerà?

Mentre Sarah Michelle Gellar ha già assicurato la sua assenza nel sequel di So cosa hai fatto, non è ancora chiaro il destino degli altri ex protagonisti. Freddie Prinze Jr. aveva interpretato Ray nel 1997 e il suo personaggio riesce a salvarsi dal Pescatore alla fine del film, quindi i fan pensavano che sarebbe tornato nel sequel, anche per una breve parte, insieme a Jennifer Love Hewitt.

L’attore, invece, ha rilasciato un’intervista per TooFab, dove ha spiegato che non ha accettato di tornare in So cosa hai fatto perché… semplicemente nessuno glielo ha proposto. Ha scoperto, infatti, del nuovo progetto direttamente dalla stampa e nessuno gli ha offerto nulla.

“Non mi è stato offerto nulla, niente […] Non ho parlato con nessuno nella loro azienda, i miei agenti non hanno ricevuto alcuna offerta da loro. Ho avuto una conversazione con il regista pochi giorni dopo che mi hanno annunciato, solo per dire ‘Yo, che cavolo? Perché dicono che sarò in un film in cui non sarò presente probabilmente?’. E lei disse: ‘Lascia che ti spieghi l’idea per il sequel’. Quindi, mi ha parlato della sua idea, ma non ho ricevuto un’offerta, né ho detto sì“. Probabilmente, quindi, Freddie Prinze Jr. non ci sarà.