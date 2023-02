So cosa hai fatto, la saga horror torna al cinema

So cosa hai fatto (I Know What You Did Last Summer) è sicuramente uno dei teen horror più iconici degli anni Novanta. Il film è poi diventato un franchise, ma non tutti i fan sono rimasti soddisfatti, quindi la saga verrà rilanciata.

Adesso è ufficiale: So cosa hai fatto tornerà al cinema con un requel, ovvero un genere a metà tra un reboot e un sequel. Il film, uscito nelle sale per la prima volta nel 1997, infatti, ha avuto finora due seguiti: Incubo finale (I Still Know What You Did Last Summer) e Leggenda mortale (I’ll Always Know What You Did Last Summer), usciti nel 1998 e nel 2006.

Il primo capitolo ha avuto un’enorme successo (si è guadagnato anche tantissime parodie) e ha cavalcato la popolarità insieme a Scream, che aveva una trama abbastanza simile.

La saga di Scream, tuttavia, col tempo ha continuato a mantenere una grandissima fama, tanto che a marzo 2023 uscirà il sesto capitolo, con Jenna Ortega. Proprio nel quinto film, una delle protagoniste, Mindy (Jasmin Savoy Brown) dà le nuove regole e, in particolare, spiega che cos’è un requel, ovvero un sequel alternativo che mantiene sempre un collegamento con la trama originale, ovvero un mix tra un reboot e un sequel.

Proprio di recente è stato confermato che anche So cosa hai fatto tornerà al cinema e proprio con un requel. L’idea, infatti, è quella di rilanciare la serie che, anche se oggi è un po’ dimenticata, resta una delle più iconiche horror degli anni Novanta.

So cosa hai fatto eguaglierà il successo di Scream 5?

So cosa hai fatto è uscito solo un anno prima a Scream e le due serie hanno molto in comune. In entrambi i casi, infatti, siamo di fronte a un gruppo di adolescenti che deve sopravvivere ai tentativi di omicidio da parte di un villain che cerca vendetta.

Nel 2022 si è deciso di rilanciare la saga di Scream, il cui ultimo capitolo, Scream 4 era uscito nel 2011. Nel 2022, quindi, è uscito Scream 5 e nel 2023 arriverà anche Scream 6. I fan hanno enormemente apprezzato questo ritorno ed è probabile che il sesto capitolo attirerà ancora più spettatori grazie alla presenza di Jenna Ortega, diventata poi nel frattempo star di Mercoledì.

Ancora non si hanno informazioni precise sulla trama o il cast del nuovo So cosa hai fatto, ma in proposito Sarah Michelle Gellar ha detto di essere molto felice della notizia e che il film sarà diretto da Jennifer Kaytin Robinson, una sua grande amica. Ha poi confermato che lei non ci sarà, in quanto il suo personaggio, Helen, è stato ucciso.