Simulant: il trailer del film con Sam Worthington

I dettagli in merito al nuovo sci-fi presto in uscita.

Pubblicato il trailer ufficiale della pellicola con Sam Worthington.

Sta per arrivare un nuovo attesissimo sci-fi. Si tratta di Simulant, un film che comprende all’interno del proprio cast Sam Worthington e che uscirà il prossimo mese di aprile.

Simulant: la regia

Simulant arriverà in Canada il prossimo 7 aprile. A gestire l’uscita del film per quanto riguarda il paese canadese è la Mongrel. Per quanto riguarda invece gli Stati Uniti e il Regno Unito, i diritti sono invece detenuti dalla Vertical, con l’uscita della pellicola che potrebbe avvenire il 5 maggio on demand e il successivo 2 giugno nei cinema.

A dirigere Simulant, basato su una sceneggiatura di Ryan Christopher Churchill, ci sarà April Mullen, regista canadese che ha diretto nel recente passato Dead Before Dwan 3D del 2012, Below her mouth del 2016 e Wander – Inganno mortale del 2020. Per quanto riguarda la produzione, questa sarà curata da Tim Doiron e da James van der Woerd di WANGO Films. Tra i produttori esecutivi sono invece inclusi anche Ali Jazayeri e David Gendron di TPC e Peter Jarowey, Rich Goldberg e Mitch Budin di Vertical.

A fornire i finanziamenti per il film sono infine la National Bank of Canada e la TPC.

Il cast e il trailer

Come anticipato sopra, Simulant potrà contare sulla presenza di Sam Wothington: diventato celebre a livello mondiale per il ruolo di Jake Sully nel film di James Cameron campione d’incassi Avatar, l’attore ha recitato in altri film come Everest e La battaglia di Hacksaw Ridge prima di tornare nei panni di Sully nel recente Avatar – La via dell’acqua.

A completare il cast Jordana Brewster, nota per la parte di Mia Toretto nella saga di Fast&Furious, Robbie Amell, che ha recitato in Resident Evil: Welcome to Raccoon City del 2021, Simu Liu, apparso nello Shang-Chi del Marvel Cinematic Universe, e Alicia Sanz. che ha avuto in passato una parte nella serie tv di Robert Rodriguez Dal tramonto all’alba.

Qui di seguito il trailer ufficiale del film.

La trama di Simulant

La trama di Simulant, thriller che abbraccia il genere fantascientifico, si svolge all’interno di un mondo caratterizzato dalla coesistenza di esseri umani e di androidi. Al centro c’è la figura di Faye (Jordana Brewster), che dopo aver staccato la spina del suo precedente marito non riesce a fare lo stesso con l’androide Evan (Robbie Amell).

Invece di disattivare Evan, Faye decide di condurlo in un appartamento affinché quest’ultimo possa vivere illegalmente da solo. Lì, l’androide ha occasione di entrare in contatto con Casey (Simu Liu), un programmatore che cerca di renderlo più umano allo scopo di permettergli di poter tornare a vivere con Faye. All’insaputa di Evan, Casey è però ricercato da Kessler (Sam Worthington), un agente dell’Artificial Intelligence Compliance Enforcement (AICE). Evan deve dunque riuscire a riconquistare Faye prima di venire scoperto e di perdere così ogni cosa.