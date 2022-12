Le scene più memorabili di Avatar 2

Avatar 2 – La via dell’acqua è uscito al cinema ormai da qualche settimana, ma quali sono stati i momenti migliori del film? Ecco la nostra selezione: attenzione spoiler!

Il pubblico stava aspettando Avatar 2 – La via dell’acqua da ben 13 anni, dopo l’uscita del primo film nel 2009. Si tratta di uno dei progetti più grandiosi di James Cameron e ci si domanda se gli incassi riusciranno a battere quelli del suo predecessore. Ma quali sono state le scene più memorabili?

La battaglia sotto la pioggia

Avatar 2 si è rivelato ricco di scene emozionanti e d’azione. Una di queste è lo scontro a fuoco che avviene vicino alla capanna dove i protagonisti hanno combattuto alla fine del primo film. In questa sequenza Quaritch (Stephen Lang), tornato in vita come Na’vi, rapisce uno dei figli di Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) per spingerli a combattere. Il risultato è una grandiosa battaglia sotto la pioggia: l’acqua è un elemento fondamentale di questo film ed è resa in maniera spettacolare.

La balena Payakan

A un certo punto, uno dei figli dei protagonisti, Lo’Ak (Britain Dalton) durante il viaggio fa amicizia con una sorta di balena spaziale che chiama Payakan. Le scene tra i due sono molto dolci e toccanti, soprattutto quella in cui nuotano insieme, comunicano tramite il linguaggio dei segni e si stringono la mano e la pinna.

La caccia alle balene

L’opposto di questa scena è una molto più triste e drammatica. A un certo punto, un gruppo di persone guidate da Quaritch attaccano un banco di balene, uccidendo una madre e il suo piccolo. La sequenza è straziante e lo spettatore è costretto a guardare senza poter fare nulla.

Il secondo scontro da Jake e Quaritch

Il secondo scontro tra Jake e Quaritch è, se possibile, ancora più emozionante del primo. La lotta tra i due non è caratterizzata solo, ovviamente, dalle mosse, ma anche dai dialoghi che si scambiano. La battuta dell’antagonista “Non smetterò mai di perseguitare te e la tua famiglia” riesce davvero a rendere bene il personaggio, mostrando tutti l’odio e il rancore che prova verso Jake.

La rabbia di Neytiri

Per buona parte del film, Neytiri non è un personaggio particolarmente presente, ma si riappropria prepotentemente della scena con l’urlo di dolore che lancia dopo la morte del suo figlio maggiore. Subito dopo tira fuori tutta la sua furia e stermina dozzine di soldati nemici.

L’acqua

Nonostante la violenza e l’azione, le scene più belle di questo film sono forse quelle dove i personaggi interagiscono in maniera rilassata e pacifica con l’acqua. James Cameron e gli addetti ai lavori hanno impiegato anni per simulare l’acqua in maniera iper realistica e bisogna ammettere che questa attesa ha soddisfatto le aspettative.