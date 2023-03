Owen Wilson: in Paint è un pittore in difficoltà (Video)

Owen Wilson sarà Carl Nargle, un pittore in difficoltà, ispirato al pittore e personaggio statunitense Bob Ross. Alla regia, al debutto, Britt McAdams.

Paint, il progetto cinematografico con Owen Wilson che lo vede protagonista, nel ruolo di un pittore ispirato da Bob Ross. La pellicola sarà rilasciata nei cinema americani venerdì 7 aprile 2023. Di recente, il trailer del film è stato rilasciato, il quale rivela alcuni dettagli chiave della trama ed espande quanto già mostrato nel teaser pubblicato circa un mese fa. L’uscita nelle sale è previsto tra meno di un mese e c’è tanto brio attorno al film.

Trama e trailer del film

In Paint, Owen Wilson veste i panni di Carle Nargle, un famoso artista diventato celebre grazie a un programma televisivo del Vermont che si ritrova a fronteggiare e a subire una crisi profonda creativa a causa di una nuova collega, dal talento noto a tutti di nome Ambrosia. La ragazza, brillante sotto ogni aspetto, sarà sul piede di guerra, lavorativamente parlando, pronta a sottrare a Carle Nargle qualsiasi cosa, progetti nel presente e collaborazioni future. La sinossi ufficiale del film recita:

Carl Nargle è il pittore televisivo numero 1 in Vermont ed è convinto di avere tutto: una permanente immediatamente riconoscibile, un van su misura e una folla di fan che lo segue con attenzione. Almeno fino a quando una giovane artista, migliore di lui, gli ruba tutto ciò che ama e tutti i suoi fan adoranti.

Il cast e produzione

Il film è prodotto da Silver Lining Entertainment: non sono ancora disponibili informazioni sulla data di uscita italiana e sulle modalità di distribuzione. Per quanto riguarda invece il cast, ci sono anche: Michaela Watkins (Piacere, sono un po’ incinta, Tre mogli per papà), Wendi McLendon-Covey (Le amiche della sposa, Insieme per forza), Lusia Strus (50 volte il primo bacio, L’amore che resta), Stephen Root (Impiegati… male, Palle al balzo), Lucy Freyer , Ciara Renee (Legends of Tomorrow, A Shot Through The Wall).

Inoltre, sembrerebbe che lo stesso Owen Wilson, 55 anni il prossimo 18 novembre, sia occupato anche su altri fronti ad altri progetti: alcuni confermati da fonti ufficiali e altri lavori ancora ufficiosi. Tra questi lavori, abbiamo: il ruolo di agente Mobius M. Mobius nell’Universo Marvel e una possibile partecipazione alla romantic-comedy Paris Paramount di Nancy Meyers insieme ad attrici e interpreti di calibro internazionale, come Scarlett Johansson, Penélope Cruz e Michael Fassbender.