La pellicola cult del 1998, Il grande Lebowski, festeggia il suo 25° anniversario dalla data di uscita. Sapevate che il film ha avuto anche uno spin-off nel 2019?

Anche se all’inizio ha avuto un’accoglienza tiepida, Il grande Lebowski, ancora oggi è uno dei film di maggiore successo diretto dai fratelli Coen. Nel suo 25° anniversario, rimane una delle pellicole più viste di sempre, per questo vogliamo rendere omaggio a Drugo e Walter. Tra l’altro chi era a conoscenza del film spin-off di Lebowski uscito nel 2019? Scopriamo insieme tutti i dettagli in merito.

25 anni di Lebowski

Il grande Lebowski è un film del 1998 diretto da Joel ed Ethan Coen, divenuto nel corso degli anni un vero e proprio cult cinematografico. Nel 2014 è stato inserito come film da preservare nella National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

Come recitava la sinossi ufficiale: “Drugo è un disoccupato giocatore di bowling rimasto legato agli anni Settanta, che si trova coinvolto in un doppio complotto per un puro caso di omonimia”. La storia molto ingarbugliata vedrà il protagonista finire in una pazza e pericolosa avventura insieme ai suoi amici storici, Walter e Donny.

Il grande Lebowski vedeva al suo interno un cast d’eccezione, come Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi, David Huddleston, Philip Seymour Hoffman, Sam Elliott, ecc.

La soundtrack del film raggiunge livelli epici, in quanto le canzoni sono un mix di diversi generi, si passa dalla voce di Bob Dylan a quella di Elvis Costello, Nina Simeone e molti altri grandi del sound.

Lo spin-off a molti sconosciuto

Nel 2019, fu realizzato uno spin-off de Il grande Lebowski, il quale però non ottenne il successo del suo predecessore. Il film, intitolato Jesus Rolls – Quintana è tornato!, non fu diretto dai fratelli Coen, ma da John Turturro, il quale a fatica dopo anni di “suppliche” riuscì ad ottenere i diritti dai noti registi.

Come si legge nella trama ufficiale: “Uscito dal carcere, Jesus Quintana non riesce a placare il proprio spirito di avventura, e mentre cerca il proprio posto nella società in compagnia dei compagni Pete e Marie si trova coinvolto in una esperienza unica”

Il film, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma nel 2019, fu stroncato immediatamente dalla carriera, il quale definì il personaggio di Turturro in modo negativo. Come si legge dalla recensione pubblicata sul Rotten Tomatoes: “Jesus Rolls rotola via nel canale nel suo tentativo fuorviante di esplorare in ritardo la saga di un personaggio di supporto che è meglio lasciare ai margini”.