Come è stata distrutta Mandalore nella terza stagione?

Perché l’Impero ha distrutto Mandalore e cosa ha causato La notte delle mille lacrime? Ecco spiegata la distruzione di Mandalore nella terza stagione di The Mandalorian. Attenzione: seguono spoiler.



La stagione 3 di The Mandalorian è già incentrata più che mai sulla tradizione mandaloriana. Con Din Djarin, il protagoista, ora caduto in disgrazia dai Figli della Guardia per essersi tolto l’elmo, si reca nel mondo natale dei Mandaloriani, in cerca di redenzione. Mentre prende Grogu a Mandalore, vedono lo stato del pianeta e Din assicura a suo figlio che non è sempre stato così. Una volta lì, Din determina l’entità del danno, apprendendo che l’aria è respirabile, nonostante le voci secondo cui sia ancora velenosa e irrespirabile.

Sembra che ci sia molta disinformazione su Mandalore eppure il pianeta un tempo lussureggiante e verde ora è solo un cumulo di detriti e rovine. Gli eventi che hanno portato alla distruzione di Mandalore non sono spiegati in dettaglio nell’episodio, ma sono una parte significativa della storia mandaloriana. La Grande Purga di Mandalore fu la reazione dell’Impero a una lunga saga di resistenza del pianeta al loro controllo.

La Purga si concluse con un sanguinoso evento chiamato la Notte delle Mille Lacrime, che lasciò la superficie del pianeta nello stato pietoso in cui nell’episodio la trovano Din e Grogu. Ma quindi la sua distruzione ha una storia che viene spiegata all’interno dell’episodio?

Cosa è successo a Mandalore?

A partire dall’ascesa dell’Impero, Palpatine voleva il controllo del pianeta e delle sue preziose miniere di beskar. I clone trooper erano su Mandalore per mantenere la pace dopo la sconfitta di Darth Maul. Gli fu ordinato di diventare una forza di occupazione. Bo-Katan, il leader del pianeta appena liberato, rifiutò di prendere ordini imperiali e fu sostituito da Gar Saxon, che era fedele all’Impero.

Attraverso Saxon, l’Impero ha avuto il controllo su Mandalore per anni. A partire però da Star Wars: Rebels, viene raccontata la storia della studentessa mandaloriana Sabine Wren, che ha creato un generatore di impulsi ad arco che potrebbe essere usato per trasformare l’armatura mandaloriana contro chi la indossa. Era sconvolta dai piani dell’Impero, quindi Sabine distrusse la sua invenzione e scappò per unirsi alla ribellione, ma l’Impero ricostruì lo stesso generatore da utilizzare per i suoi scopi.

Alla fine Sabine trovò la Darksaber e tornò a casa per sfidare il dominio dell’Impero. Il ritorno di Sabine provocò una guerra civile tra i Mandaloriani sostenuti dall’Impero e coloro che cercavano la libertà per il loro pianeta. La resistenza mandaloriana sconfisse l’Impero e Sabine donò la Darksaber a Bo-Katan, che chiamò il legittimo sovrano di Mandalore. Molti Mandaloriani giurarono fedeltà a Bo-Katan, ma la sua regola fu controversa poiché non vinse la Darksaber in combattimento. Per questo motivo, i Children of the Watch credevano che il pianeta fosse maledetto.