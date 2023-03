Dead By Daylight: in arrivo il film tratto dal videogioco

Il progetto porterà sul grande schermo il noto videogioco survival horror.

Decisivo l’accordo con Behavior Interactive da parte di Blumhouse e Atomic Monster.

Sta per arrivare nei cinema un nuovo film tratto da un videogioco. Si tratta in questo caso di Dead by daylight, uno dei più popolari giochi horror degli ultimi anni pubblicato inizialmente nel 2016 per Microsoft Windows e poi successivamente anche su Playstation e Xbox.

A rendere praticamente ufficiale la cosa è arrivato l’accordo siglato dalla Behaviour Interactive, sviluppatrice del gioco, con Atomic Monster e Blumhouse, che si preoccuperanno di portare sul grande schermo l’opera della casa di produzione canadese.

Dead by daylight: il progetto di Atomic Monster e Blumhouse

Come riportato in esclusiva da Variety, l’Atomic Monster e la Blumhouse hanno dunque avviato il progetto relativo al film di Dead by daylight. A dichiararsi entusiasta della cosa è stato in primo luogo James Wan, fondatore e CEO di Atomic Monster:

“In Dead by daylight il team di Behaviour ha creato una lettera d’amore per il mondo dell’horror, costruendo un ambiente incredibile brulicante di atmosfere e di cattivi terrificanti. Noi della Atomic Monster siamo grandi fan del gioco e siamo entusiasti di poter collaborare con Blumhouse per portare questo mondo sul grande schermo“.

A dire la sua è stato anche il fondatore e CEO di Blumhouse James Blum: “Sappiamo che ci sono così tanti fan di Dead by daylight là fuori e pensiamo che sia imperativo trovare qualcuno che apprezzi e che ami il mondo tanto quanto noi, per aiutarci a portare il gioco sul grande schermo“.

Infine la Behaviour Interactive, che si è espressa tramite la voce del vicepresidente esecutivo Stephen Mulrooney: “Non potremmo essere più entusiasti di poter lavorare con due giganti dell’industria cinematografica horror come James Wan e Jason Blum per espandere ulteriormente l’universo di Dead by daylight“.

Non si sa ancora molto per quanto riguarda la regia e la sceneggiatura, ma la produzione è già al lavoro per cercare di trovare qualcuno che abbia magari la stessa passione per il videogioco oltre che per il mondo dell’horror in generale.

Il gioco

Il gioco Dead by daylight presenta oltre ovviamente a quella horror anche una forte componente survival. Si tratta di un videogame multiplayer, con ogni sessione di gioco che presenta due schieramenti: da un lato un singolo giocatore nel ruolo del Killer, dall’altro altri quattro partecipanti che assumono invece il ruolo dei Sopravvissuti e che devono cercare di sopravvivere.

Compito del Killer è nello specifico quello di cercare di evitare ad ogni singolo sopravvissuto di raggiungere dei cancelli che hanno in pratica il significato della salvezza. Per poter aprire tali cancelli, i giocatori che impersonano i Sopravvissuti devono però prima riuscire a riparare degli appositi generatori.

Oltre ai normali personaggi, il gioco concede inoltre ai suoi giocatori la possibilità di utilizzare anche note personalità del mondo horror: esempi sono costituiti da Michael Myers di Halloween, da Pinhead di Hellraiser, da Freddy Krueger di Nightmare, da Ghostface di Scream e da Leatherface di Non aprite quella porta per quanto riguarda l’ambito cinematografico o anche da Pyramid Head di Silent Hill e da Nemesis di Resident Evil per quanto riguarda invece quello videoludico.

Gli altri adattamenti dai videogiochi

Dead by daylight va ad aggiungersi ai tantissimi precedenti casi di film tratti dal mondo dei videogiochi. Il primo esempio a venire sempre fuori in questo caso è ovviamente quello di Resident Evil, ma un altro illustre predecessore è rappresentato anche da Silent Hill, pronto tra l’altro a tornare su console forse per la fine di questo 2023 con l’atteso remake del secondo capitolo della saga.

Altro importante esempio, che riguarda però il mondo delle serie tv, è infine quello di The Last of Us, uno dei giochi più popolari e di maggior successo della Playstation adattato con enorme successo nella serie che vede protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey.