Scream 7 si farà?

Scream 6 ancora non è uscito ufficialmente al cinema, ma già si parla di girare uno Scream 7. Ecco cosa ne pensano i registi.

Il 9 marzo uscirà al cinema Scream 6. Questo sesto capitolo dell’iconica saga horror è attesissimo, dal momento che è già stato dichiarato che ci saranno grandi novità rispetto al classico franchise, soprattutto per quanto riguarda il villain Ghostface. Innanzitutto, l’intero film non si svolge più nella piccola cittadina di Woodsboro, come nelle pellicole precedenti, bensì a New York. Ma non finisce qui.

I registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett hanno spiegato che questo Ghostface sarà il più determinato e brutale di tutti. In Scream 6 assisteremo a un serial killer disposto a tutto per completare la sua missione: segue i protagonisti fino a New York e non commetterà errori stupidi. Inoltre, non avrà solo il solito pugnale come arma, ma anche una pistola. I registi, infatti, hanno spiegato che vogliono un antagonista più realistico del solito.

Nel sesto capitolo, le sorelle Sam e Tara (Melissa Barrera e Jenna Ortega) dovranno combattere ancora più duramente per salvarsi. Il film ancora non è disponibile, ma già si sente parlare di un ipotetico Scream 7.

Scream 7, secondo i registi si potrebbe realizzare

Poche ore fa i registi e gli attori principali del cast hanno partecipato alla Premiere per presentare Scream 6. La saga di Scream è iniziata nel 1996, ma si era poi interrotta nel 2011 con il quarto capitolo. Nel 2022 è ripresa con il sesto e il pubblico ha apprezzato tantissimo questo ritorno iconico.

Gli addetti ai lavori hanno parlato della realizzazione di Scream 6 e hanno confessato che all’inizio erano indecisi se portare avanti o meno tutti questi cambiamenti nel franchise, soprattutto per la nuova ambientazione nella Grande Mela. Alla fine, hanno deciso di andare fino in fondo. “All’inizio non mi rendevo nemmeno conto di quanto possa essere spaventosa New York, anche se ci ho vissuto“, ha spiegato lo sceneggiatore Kevin Williamson.

Infine, durante un’intervista per Deadline, ai registi è stato chiesto se credono possibile la realizzazione anche di Scream 7. Matt Bettinelli-Olpin ha risposto che lo spera: “Speriamo. Vogliamo continuare a vedere i prossimi film di Scream, che siamo noi a realizzarli o meno“. Il collega Tyler Gillett ha poi aggiunto di essere molto felice di questo nuovo rilancio della saga: “Siamo felici che Scream sia tornato“. Intanto, Scream 6 uscirà il 9 marzo 2023 e vedrà anche il ritorno di Courteney Cox nel ruolo di Gale. Per la prima volta, però, non ci sarà Neve Campbell, la storica Sidney.