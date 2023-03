William Dafoe su Nosferatu di Robert Eggers: “Amo questa versione della storia”

William Dafoe è entusiasta di prendere parte al nuovo progetto del regista Robert Eggers. Nel film interpreterà Nosferatu. Ecco cosa ha detto nell’intervista.

In una recente intervista, l’attore pluripremiato William Dafoe si è espresso sul suo nuovo ruolo nel film di Robert Eggers, regista con cui ha girato e lavorato in molte pellicole come The Lighthouse, The Northman, in cui interpreterà il protagonista, Nosferatu.

Robert Eggers è fra i registi contemporanei più apprezzati nell’ultimo decennio ed è diventato un punto di riferimento del panorama Folk Horror grazie a film come The Witch, The Lighthouse, The Northman, e tutte girate in poco più di dieci anni. Come tutti i registi affermati, Eggers ripropone in tutte le sue pellicole William Dafoe spesso nel ruolo di protagonista o antagonista: ricordiamo sempre che ogni regista ha un suo favorito, come ad esempio Tim Burton con Johnny Depp.

E infatti nel suo nuovo film, che atterrerà nei cinema ancora a data da destinarsi, Nosferatu, in cui Eggers ripropone la sua versione della storia dall’originale, il regista sceglie Dafoe proprio nel ruolo di Nosferatu, ed è sempre l’attore che ha condiviso alcuni dettagli della pellicola, raccontando anche il suo rapporto con il cineasta.

L’intervista a Dafoe e il suo rapporto con il regista

L’incredibile capolavoro del cinema horror espressionista di Friedrich Wilhelm Murnau, Nosferatu, film horror muto del 1922 tornerà al cinema grazie a Robert Eggers che cercherà di raccontare la sua versione della storia.

William Dafoe, attore scelto dal regista stesso per interpretare il protagonista, durante il tour promozionale per il thriller psicologico Inside, che uscirà nelle sale americane il 10 marzo, ha fatto trapelare alcuni succosi dettagli sul progetto di Eggers. L’attore ha infatti confermato in un’intervista con Collider, che le riprese della pellicola sono attualmente in corso: commentando l’iconico aspetto che l’attore ha ora, baffi e lunghe basette che non lasciano dubbi alla fantasia, ha aggiunto che deve acora raggiungere il set ma che la sua parte delle scene inizierà presto.

Visibilmente a disagio, Dafoe ha cercato di mordersi la lingua più volte senza successo, consapevole di non poter rivelare troppo della trama: ha iniziato così a raccontare del suo rapporto con il regista e gli anni di collaborazione con Eggers, iniziata per caso e cementatosi con gli anni: “Adoro lavorare con Robert Eggers. Mi sono divertito moltissimo in passato. ho visto The Witch e l’ho adorato, al punto da organizzare un incontro con lui. Siamo andati subito d’accordo e ho preso parte a The Lighthouse che si è rivelata un’esperienza fantastica. Sono felice ed entusiasta per Nosferatu e per la sua personale versione del film. Penso sia un grande regista”.

Nel cast saranno presenti anche Emma Corrin, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson.