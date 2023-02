Resident Evil Death Island: il trailer del nuovo gioco

Il trailer del nuovo film di Resident Evil in uscita la prossima estate.

Resident Evil Death Island arriverà nei cinema tra qualche mese.

La saga di Resident Evil non finisce mai di sfornare nuovi prodotti, non solo per quanto riguarda il punto di vista videoludico ma anche per le uscite cinematografiche.

Nel corso della prossima estate, il celebre franchise horror vedrà infatti l’uscita nelle sale di un nuovo film, dal titolo di Resident Evil Death Island.

Resident Evil Death Island: trailer e trama

Per i fan più accanati di Resident Evil una notizia che non potrà che risultare positiva. Resident Evil Death Island costituirà un nuovo capitolo delle vicende di alcuni dei personaggi più iconici anche del videogame, ovvero Leon Kennedy, Jill Valentine e Chris Redfield.

La pellicola, di cui è appena uscito il trailer, sarà in CG, il quarto in totale del franchise di Capcom ad avere questa peculiarità. Il regista sarà il giapponese Eiichiro Hasumi, che ha diretto in passato i live-action di Assassination Classroom e di Assassination Classroom: Graduation oltre al lungometraggio d’animazione Resident Evil: Infinite Darkness la cui storia si sviluppa tra gli eventi di Resident Evil 4 e quelli di Resident Evil 5.

Con la sceneggiatura curata dall’artista manga Makoto Fukami, già sceneggiatrice per il film d’animazione Resident Evil: Vendetta del 2017, la trama di Resident Evil: Death Island vedrà nei panni del protagonista l’amato Leon Kennedy. L’agente è in missione per salvare il Dottor Antonio Taylor da alcuni rapitori quando all’improvviso una misteriosa donna ostacola la sua missione.

Nel frattempo, l’agente Chris Redfield è alle prese con un’indagine riguardante un’epidemia di zombie a San Francisco: unico fattore a legare tra di loro le varie vittime quello della recente visita all’isola di Alcatraz. Seguendo tale pista, Redfield si dirigerà sulla pericolosa isola insieme alla sua squadra.

La serie tv e l’atteso remake di Resident Evil 4

Oltre al film di Hasumi, Resident Evil ha come sempre fatto parlare di sé anche per la recente serie tv. Il prodotto ideato da Andrew Dabb, uscito nel 2022 su Netflix, si è rivelato però un vero e proprio flop, tanto da portare la nota piattaforma streaming a cancellare la serie.

A riscontri totalmente opposti sembrerebbe invece destinato, in ambito videoludico, il remake di Resident Evil 4, uno dei capitoli meglio riusciti e dal maggior successo della serie di videogiochi. Al centro di tutto ancora Leon Kennedy, con l’uscita su Playstation 4, Playstation 5 e Xbox Series X/S che avrà luogo l’ormai prossimo 24 marzo.