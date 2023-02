The Last of Us news: nel sesto episodio Ellie sfiderà l’inverno

Interessanti news emergono dalla serie tv The Last of Us, la quale è ormai giunta al suo sesto episodio, in cui vedremo Ellie sfidare l’inverno. Cosa succederà?

L’occhio nero di Bella Ramsey

Nella serie tv The Last of Us, troviamo i due protagonisti Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey), intenti a sopravvivere in un mondo infestato da semi zombie, mentre affrontano un viaggio ricco di peripezie. Come è possibile immaginare, le scene girate in tutti gli episodi sono molto adrenaliniche e anche pericolose talvolta. Nonostante gli stuntman intenti a girare i combattimenti più violenti al posto dei protagonisti, gli incidenti sul set possono sempre capitare.

Ecco perché non stupisce il fatto che durante le prove del quinto episodio, l’attrice Bella Ramsey, si sia procurata un bell’occhio nero, come ha annunciato lei stessa. In molti si sono preoccupati, in realtà per la Ellie della serie tv, quell’infortunio è motivo di orgoglio, un po’ come una ferita di guerra. Sentiamo le sue parole in merito: “È stato incredibilmente stressante, ma in un modo che è stato fantastico. Mi sono fatta tanti lividi. A un certo punto ho avuto un vero e proprio occhio nero…Ne ero così orgogliosa. Mi sono divertita molto”.

Cosa vedremo nel sesto episodio

La serie tv The Last of Us, è ormai giunta al suo sesto episodio, andato in onda alle 3 del mattino il 20 febbraio 2023 in lingua originale. Bisognerà aspettare il 27 febbraio per poter vedere l’episodio in lingua italiana su Sky, qualora invece voleste vederlo sottotitolato, è già presente on-demand.

Nel sesto episodio di The Last of Us, oltre a vedere un nuovo personaggio, cioè Maria (Rutina Wesley), moglie di Tommy (Gabriel Luna), assisteremo ad un estenuante viaggio svolto da Joel e Ellie, per fare in modo che i due fratelli (Tommy e Joel) possano di nuovo riunirsi. Ci sarà un piccolo salto temporale, motivo per cui la scenografia sarà ambientata durante l’inverno, questo cambio di stagione provocherà non pochi problemi ai protagonisti della storia durante il viaggio.

Infatti, come visto dalla foto, Ellie affronterà l’inverno e non sarà facile, ma finalmente riuscirà insieme a Joel ad arrivare nel Wyoming, dove potranno “ricaricarsi”, in quanto questo luogo sarà molto diverso da quelli di Quarantena a cui sono abituati. Possiamo solo dirvi che le cose da adesso in poi saranno ancora più folli.