Guy Ritchie su Sherlock Holmes: “Dipende da Robert Downey Jr”

Guy Ritchie ha parlato del possibile terzo film su Sherlock Holmes.

Le parole del regista sulle possibilità di un terzo capitolo della saga.

Un’attesa lunghissima, che va avanti ormai da tantissimi anni. Tutti coloro che hanno apprezzato i due film di Sherlock Holmes usciti a cavallo tra il 2009 e il 2011 non hanno fatto altro che chiedersi nel corso di più di dieci anni quando e se sarebbe stato prodotto un terzo capitolo della saga. A svelare qualcosa di più in merito è stato di recente Guy Ritchie, regista delle due uniche due pellicole, per ora, del franchise.

Le dichiarazioni di Guy Ritchie

Dopo i primi due film, enormemente apprezzati dal pubblico, il franchise di Sherlock Holmes è praticamente rimasto bloccato. Uno dei tanti motivi potrebbe essere individuato nei tanti impegni di Robert Downey Jr con il Marvel Cinematic Universe e con il ruolo di Iron Man.

Una prima svolta in merito sembrava stesse per arrivare qualche anno fa. Secondo alcune voci, i lavori per il terzo film erano infatti pronti ad essere avviati, con Guy Ritchie sostituito da Dexter Fletcher (regista di Rocketman).

Anche per via della pandemia, il progetto non è in realtà mai partito. A dire la sua in un’intervista a Collider è stato proprio Guy Ritchie: “Onestamente è tutto in mano a Robert Downey Jr. Lui voleva essere il responsabile di tutto questo. Spetta a lui, è responsabile non solo della sceneggiatura del film ma dell’intera faccenda“.

Dalle parole di Ritchie, regista oltre che dei due Sherlock Holmes anche di altri film come Snatch del 2000, Operazione UNCLE del 2015, King Arthur – Il potere della spada del 2017 e il remake live-action di Aladdin del 2019, le possibilità di un fatidico terzo film sembrerebbero al momento molto scarse.

I primi due capitoli di Sherlock Holmes

I primi due Sherlock Holmes erano riusciti a riscuotere un successo a dir poco sorprendente grazie non solo alla sapiente regia di Guy Ritchie ma anche alle performance attoriali di Robert Downey Jr nei panni di Sherlock e di Jude Law in quelli del Dottor Watson.

Il primo film del 2009 ha incassato ben 209 milioni di dollari negli Stati Uniti e più di 524 milioni a livello globale, riuscendo tra l’altro ad ottenere anche due candidature ai Premi Oscar del 2010 nelle categorie di migliore scenografia e migliore colonna sonora. Il secondo del 2011 dal titolo di Sherlock Holmes – Gioco di ombre ha incassato invece al botteghino ben 529 milioni totali, di cui circa 186 negli Stati Uniti.