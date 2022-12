Robert Downey Jr: il documentario sulla sua vita, tra fama, carcere e droga

Robert Downey Jr, tra gli attori più famosi al mondo, sbarca su Netflix con un documentario su suo padre, tra fama e droga.

Netflix ha pubblicato qualche giorno fa in rete il primo trailer di Sr.: il documentario, diretto da Chris Smith, parla del personaggio di Robert Downey Sr.,regista anticonformista e pioniere del cinema americano e di suo figlio Robert Downey Jr, attore di fama internazionale. Di seguito il trailer in italiano:

La fama dopo e lo sballo prima e durante. A 29 anni avvenne il primo arresto di Robert Downey Jr: eroina, cocaina e detenzione di una pistola. Un mese dopo, Robert irrompe ubriaco nella casa del vicino. Tre anni più tardi, sempre per possesso di stupefacenti, entra in carcere e lavora alla mensa dei detenuti guadagnando otto centesimi all’ora. Siamo nella fine degli anni 90: un decennio più tardi Robert Downey Jr diventerà l’attore più pagato al mondo, 75 milioni di dollari grazie ad Iron Man e alla decisione di tagliare con il passato.

Le dichiarazioni di Robert Downey Jr

«Ho vissuto in un mondo creativamente stimolante, in cui tutti si alteravano con le droghe – racconta Downey Jr in un documentario. Io stavo al gioco. Volevo divertirmi, o solo sballarmi. Certamente non mi rendevo conto di aver perso la bussola». Robert Downey Sr è stato un regista newyorkese anni Sessanta appartenente a una generazione ribelle, formatasi sull’onda libertaria dei Sixties. Suo figlio Robert Jr ha dedicato il commovente film, in bianco e nero, terminato poco dopo la sua morte. Una lunga intervista all’uomo, al padre e al regista cult, con la presenza di domande scomode, senza filtri e senza inibizioni.

Robert Downey Sr, figlio di una generazione ribelle

Robert Downey Jr ha assimilato tutta la sregolatezza di suo padre, appartenente a una generazione ribelle. La star di Hollywood ormai da tempo ha detto addio ad ogni tipo di dipendenze e sostanze, ma la domanda di fondo è di fondamentale importanza. Il documentario “Sr” affronta queste tematiche in cui emerge la difficoltà di Jr ad emergere, tra emozioni soffocate e esperienze di vita che affogava nell’uso brutale della droga. Riguardo alla sua responsabilità per i futuri guai del figlio con le droghe, ammette che la sua stessa vita fu caratterizzata da «quindici anni di totale follia» nel periodo in cui lui stesso cadde preda di una pesante dipendenza da cocaina negli anni 90.

Malato di Parkinson, Robert Downer Sr è morto prima che fosse finito. Dalla ricostruzione delle abitudini dell’altra Hollywood, quella più pericolosa di cui faceva parte Downey Sr, emerge chiaramente la consuetudine di coinvolgere direttamente i figli nelle stesse abitudini nocive.