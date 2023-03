Tartarughe Ninja: il teaser trailer del nuovo film

Il trailer del nuovo film incentrato sulle famose tartarughe.

Il titolo ufficiale della pellicola è Ninja Turtles Mutant Mayhem.

Siamo ormai sempre più vicini alla data di uscita di un nuovo film sulle Tartarughe Ninja, annunciato ufficialmente diversi mesi fa anche da Seth Rogen. A testimonianza di ciò, è ora giunto il trailer della pellicola, che porta il titolo di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.

Tartarughe Ninja: il trailer e il cast

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem rappresenta non solo una sorta di reboot del franchise basato sulle tartarughe più famose del cinema ma anche il primo film animato dell’intera saga dal 2007.

Alla regia c’è la collaborazione tra Jeff Rowe e Kyler Spears. Ad occuparsi della produzione sono stati invece Seth Rogen, James Weaver ed Evan Goldberg.

Nel corso del Nickelodeon Kids’ Choice Award è stato finalmente presentato il trailer della pellicola. Un video molto breve che mostra le quattro tartarughe impegnate nel preparare le proprie armi e nell’intento di uscire dal proprio covo. Oltre a ciò, l’evento del Nickelodeon ha costituito anche un’occasione per rendere noti gli attori che prestano la propria voce ai vari personaggi.

Nicholas Cantu, Shamon Brown Jr, Micah Abbey e Brady Noon danno la voce rispettivamente a Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello. Presenti poi tra gli altri anche lo stesso Seth Rogen, che dà la voce a Bebop, o anche John Cena e Paul Rudd, che interpretano invece rispettivamente Rocksteady e Mondo Gecko. Da segnalare infine anche la partecipazione di Giancarlo Esposito come Baxter Stockman.

“Dopo anni di lontananza dal mondo umano, le tartarughe puntano a conquistare i cuori degli abitanti di New York e ad essere finalmente accettati come dei normali adolescenti grazie alle proprie eroiche azioni“, questa la sinossi del film. Qui di seguito il trailer.

MUTANT MAYHEM TEASER FROM THE KCA pic.twitter.com/aFyyPt0d31 — tristen / casey !? LMK S4 SPOILERS (@lNKYPAGES) March 5, 2023

Gli altri film del franchise

Celebre serie a fumetti fantascientifica nata nel lontano 1984 per opera dei disegnatori Peter Laird e Kevin Eastman, le quattro tartarughe hanno visto la luce negli Stati Uniti grazie alla casa editrice statunitense Mirage Studios.

Nel corso degli anni, il franchise è stato arricchito enormemente non solo da diverse serie animate ma anche da diversi adattamenti per il grande schermo. Si parte da Tartarughe Ninja alla riscossa del 1990, film seguito poi da altri capitoli come Il segreto di Ooze del 1991, Tartarughe Ninja III del 1992, TMNT del 2007, e Tartarughe Ninja del 2014.

L’ultima pellicola uscita sui quattro supereroi è infine Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra, film del 2016 diretto da Dave Green e con Megan Fox nel cast nei panni di April O’Neil.