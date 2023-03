Piano Piano: il trailer ufficiale del film

Il trailer del primo film di Nicola Prosatore.

La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche tra una decina di giorni. Manca ormai molto poco all’arrivo nei cinema italiani di Piano Piano, il primo lungometraggio in assoluto per Nicola Prosatore. Una pellicola che si preannuncia estremamente interessante e intorno alla quale vi è al momento enorme curiosità.

Piano Piano: il cast e il trailer

Nicola Prosatore è come detto al suo esordio assoluto per quanto riguarda la regia di un lungometraggio. Il regista è però già riuscito a dimostrare il suo talento con altri lavori. Basti pensare al suo contributo nella docuserie Netflix Wanna o anche al corto Destinata Coniugi Lo Giglio, valsogli la vittoria del Nastro d’Argento nel 2022.

Piano Piano è già stato presentato in anteprima mondiale in Piazza Grande in occasione della settantacinquesima edizione del Locarno Film Festival oltre che ad Alice nella città, una sezione parallela della Festa del Cinema di Roma. La pellicola è distribuita da I Wonder Pictures e da Unipol Biografilm Collection, e potrebbe costituire il primo capitolo di una trilogia.

Il film è stato scritto dallo stesso Prosatore, che si è occupato in prima persona anche della produzione insieme ad Antonia Truppo e in collaborazione con Soul Movie, Briciolafilm e Rai Cinema.

Per quanto riguarda invece il cast del film, che ha ottenuto nel corso del Sottodiciotto Film Festival & Campus il premio Gianni Volpi per il miglior lungometraggio italiano d’esordio del 2022, questo sarà composto da diversi membri di grande talento. Tra questi Dominique Donnarumma, Giovanni Esposito, Antonia Truppo, e Lello Arena, senza dimenticare Giuseppe Pirozzi, vincitore del Premio RB Casting come miglior giovane attore italiano, e Massimiliano Caiazzo e Antonio De Matteo, già protagonisti della serie Mare Fuori.

Di seguito il trailer del film, che arriverà nei cinema italiani il prossimo 16 di marzo.

La trama del film

La trama del film sarà ambientata nella Napoli degli anni Ottanta. Siamo precisamente nel 1987, con al centro nello specifico le vicende di un gruppo di persone che sono costrette a lasciare la propria abitazione nella periferia del capoluogo campano.

Tra i personaggi di rilievo del film c’è soprattutto quello di Anna (Dominque Donnarumma), una ragazza di tredici anni alle prese con un rapporto a dir poco conflittuale con la madre Susi (Antonia Truppo). All’interno della pellicola di Prosatore verranno mostrati i sogni e le speranze di questa ragazza, la cui vita inizierà a cambiare non solo con l’abbandono della propria casa ma anche grazie all’incontro con un ragazzo della sua età di nome Peppino.