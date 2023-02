Seth Rogen sui film della Marvel: “non fanno per me”, sono film per ragazzini

L’attore Seth Rogen si unisce al team dei “Marvel no grazie”, in quanto sostiene che quel genere “non fa per lui”. Li considera solo film per ragazzini quindi non è interessato a prenderne parte.

Seth Rogen ha espresso la sua opinione, piuttosto pungente, sui film della Marvel. È un genere a cui non è interessato, li considera solo film per ragazzini e quindi li “evita come la peste”.

C’è da dire però che Seth deve molto al mondo della MCU, in quanto i suoi ultimi lavori sono nati grazie ai fumetti, quindi sarebbe meglio per lui “non sputare nel piatto in cui mangia”.

I comics che stanno facendo lavorare Seth Rogen

L’attore Seth Rogen è nato a Vancouver nel 1982 ed oltre alla carriera di recitazione è anche uno sceneggiatore, produttore, regista e doppiatore molto in voga. Ha iniziato a lavorare da ragazzino nel mondo della televisione grazie a spot pubblicitari, in seguito ottenne piccole parti in film e serie tv di successo quali Donnie Darko e Dawson’s Creek, fino ad arrivare a lavori più importanti che gli hanno permesso di poter scrivere “Attore” nella colonna della professione.

Lo ricordiamo per film quali 40 anni vergine, Molto incinta, Tu io e Dupree, Funny People, Cattivi Vicini, Steve Jobs, The Fabelmans e così via. Oltre a questi ruoli cinematografici, se guardiamo la sua carriera lavorativa troviamo molti lavori come sceneggiatore, doppiatore e produttore. Tra i tanti suoi lavori, è opportuno citare (per ricollegarci poi al paragrafo successivo) serie tv quali The Boys, Invincible e Preacher tutte basate sugli omonimi fumetti da cui sono tratte.

Le parole di Seth Rogen sulla Marvel

Nonostante gli ultimi lavori appena citati, Seth Rogen si è dichiarato non interessato ai film della Marvel, circoscrivendoli solo ad un pubblico di fascia adolescenziale, ecco le sue parole in merito:

“I film Marvel sono orientati a un pubblico di ragazzini… Penso che Kevin Feige sia brillante. E penso che molti dei registi che ha assunto per realizzare questi film siano grandi registi. Ma parlando dal punto di vista di qualcuno che non ha figli… è tutto orientato verso i ragazzini? Guardo questi film, da adulto senza figli, e penso: ‘Oh, questo non è rivolto a me’ “.

In merito al suo attuale lavoro Seth Rogen ha infine dichiarato: “In verità, senza la Marvel, The Boys non esisterebbe né sarebbe interessante. Ne sono consapevole. Penso che se ci fosse solo Marvel sul mercato, sarebbe un male…”.