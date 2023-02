Megan Fox rompe il silenzio sulla sua rottura con Machine Gun Kelly

Torna sui social l’attrice Megan Fox per fare chiarezza sulle voci che circolavano circa la sua rottura con Machine Gun Kelly. Aveva eliminato tutte le foto insieme sul suo profilo Instagram: “Lasciate che questa storia muoia”.

La modella e attrice di successo Megan Fox ha rotto il silenzio circa le voci che additavano al tradimento sulla sua rottura con il rapper Machine Gun Kelly: i due, inseparabili sui social, si erano lasciati infatti da un giorno all’altro, lasciando i fan di entrambi sotto shock e senza nessuna spiegazione.

Il pettegolezzo poi si è alimentato poi quando lei ha cancellato dai sui social tutte le foto che li ritraevano insieme: si è pensato ad una brutta rottura e addirittura Machine Gun Kelly è stato accusato di tradimento nei confronti della compagna. Secondo le indiscrezioni lanciate da Page Six, è arrivata poi la conferma: i due si erano lasciati dopo un anno di fidanzamento ufficiali perché lei avrebbe scoperto alcuni messaggi sul cellulare del compagno e ha sospettato un tradimento.

Dopo questa fuga di notizie però, Megan Fox ha deciso di fare chiarezza anche per tutelare l’immagine del suo ex fidanzato, colpito sul profondo da voci a suo parere, infondate.

Cosa è successo tra Machine e Fox?

La notizia del tradimento e della crisi interna alla coppia, tra Megan Fox e il rapper Machine Gun Kelly, era trapelata dal sito Page Six, secondo il quale la modella e attrice avrebbe scoperto i messaggi privati del suo compagno, da parte di altre donne inviate dal cellulare di lui.

Un sospettato tradimento per cui poi Megan Fox avrebbe deciso di lanciargli frecciatine tramite interviste e post su Instagram. Dopo infatti aver partecipato ad una festa per il weekend del tanto celebrato Super Bowl Americano, l’attrice ha pubblicato sul suo profilo una serie di immagini con una sorta di ravenge dress: vestita con un abito scollato e insieme ad un uomo. Subito dopo questa foto, un video che ritraeva un bidone della spazzatura a fuoco e lei con in mano una busta e sotto la frase che recitava: “Puoi sentire il sapore della disonestà, è su tutto il tuo respiro” , una citazione dal brano di Pray you catch me di Beyoncé tratta dall’album con cui la cantante annunciava la fine della relazione con il suo ex marito.

L’attrice però ha deciso poi di far calmare le acque, tornando solo per rompere il silenzio circa la decisione di porre fine alla relazione: “Non ci sono state interferenze di nessun tipo. Anche se odio rubarvi la possibilità di diffondere notizie causali senza nessuna base che sarebbero state più accurate se scritte con ChatGPT, voi ora dovete lasciar morire questa storia e lasciare in pace tutte queste persone innocenti”