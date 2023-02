Paul Rudd: 10 curiosità sull’attore

Dieci curiosità su Paul Rudd, attore noto ormai a livello mondiale per il ruolo di Ant-Man.

A breve arriva nei cinema il terzo capitolo di Ant-Man: alcune curiosità per quanto riguarda l’attore Paul Rudd.

Manca ormai pochissimo all’arrivo nei cinema di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, terzo capitolo del Marvel Cinematic Universe dedicato ad uno dei supereroi Marvel più apprezzati e amati degli ultimi anni.

Ad interpretare l’Uomo Formica ci sarà come sempre Paul Rudd. Ecco di seguito dieci interessanti curiosità sull’attore statunitense classe 1969.

Le dieci curiosità su Paul Rudd

Paul Rudd, nel corso degli anni, è stato in grado di conquistare l’apprezzamento da parte di una nutritissima schiera di pubblico grazie a tantissimi ruoli di successo e grazie anche e soprattutto alla sua simpatia e alla sua ironia.

Una prima curiosità è quella riguardante i film in cui ha recitato il diretto interessato. All’attivo molte commedie, da 40 anni vergine del 2005 passando per A cena con un cretino del 2010 fino ad arrivare a Questi sono i 40 del 2012.

La sua filmografia comprende poi tra gli altri anche Ragazze a Beverly Hills del 1995, Halloween 6 – La maledizione di Michael Myers sempre del 1995, Romeo + Giulietta di William Shakespeare del 1996, Una notte al museo del 2006, o anche Non mi scaricare del 2008. La fama planetaria arriverà però negli ultimissimi anni grazie all’ingresso nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Ant-Man e alla parte in film come Captain America: Civil War del 2016 e soprattutto Avengers: Endgame del 2019.

Oltre che attore, Paul Rudd è inoltre anche uno sceneggiatore, un doppiatore e un produttore. Tra i film da lui co-sceneggiati ci sono infatti Role Models del 2008 e gli stessi Ant-Man, mentre per quanto riguarda il ruolo di produttore è da segnalare il lavoro a film come The Ten del 2007 o The Catcher Was A Spy del 2018.

Tra i primi ruoli importanti della sua carriera di attore c’è stato quello nella serie tv Friends: la sua apparizione ha luogo per la precisione nella nona stagione nei panni di Michael Mike Hannigan, ovvero il futuro marito di Phoebe.

Strettamente collegato a ciò la quarta curiosità relativa all’attore, che ha rivelato di recente di essere riconosciuto dalla gente principalmente per la sua parte in Friends piuttosto che per quella di Ant-Man. “Come sta Phoebe?“, questa la domanda che Rudd sentirebbe spesso rivolgere nei suoi confronti da parte dei passanti.

E qui ci si collega al capitolo Ant-Man. Una parte decisiva per la propria carriera e per la quale Rudd si è dovuto allenare intensamente. Un modo, questo, per riuscire ad aumentare la propria massa muscolare e per dare vita ad una versione del supereroe Marvel che fosse il più fedele e veritiera possibile.

Grazie al ruolo all’interno dell’Universo Marvel, l’attore è poi riuscito a guadagnarsi tra le altre cose anche la stima di suo figlio maggiore, che dopo un po’ di scetticismo iniziale sulla nuova parte interpretata dal papà ha cambiato immediatamente idea una volta trovatosi sul set.

Altra figura di fondamentale importanza per quanto riguarda la vita privata di Paul Rudd è poi anche quella della moglie, ovvero Julie Yaeger. I due si sono conosciuti per caso verso la metà degli anni ’90 a New York: arrivato in ritardo ad un incontro lavorativo, Rudd ha finito con l’imbattersi proprio in Julie, con i due che da lì hanno iniziato a frequentarsi per poi arrivare nel 2003 al matrimonio.

L’unione ha portato nella vita dell’attore due figli. Dopo Jack Sullivan, il figlio maggiore di cui si è parlato poco sopra nato nel 2006, è poi arrivata Darby, nata invece nel 2010. Caratteristica di Rudd è quella di essere un padre molto protettivo: il motivo consiste in un episodio di diversi anni fa, con la figlia Darby allora molto piccola spaventata dall’accalcarsi di una schiera di fan in cerca di una foto.

Ulteriore curiosità riguarda di nuovo la vita lavorativa. Si parla in particolare dell’alchimia e dell’intesa con Jennifer Aniston, con i due che oltre che in Friends si sono ritrovati a lavorare insieme anche in film come L’oggetto del mio desiderio e Nudi e felici. Un forte rapporto di amicizia scambiato da molti erroneamente come una sorta di relazione clandestina.

Ultima curiosità riguarda più che altro il futuro di Paul Rudd, un attore ancora nel pieno della sua carriera e voglioso di intraprendere ancora tanti altri ambiziosi progetti. Tra questi, c’è ovviamente anche Ant-Man 3.

Ant-Man 3 a breve nei cinema

Tra i film maggiormente attesi dei prossimi giorni non può che esserci Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Il film, il trentunesimo in totale del Marvel Cinematic Universe e il terzo su Ant-Man, vedrà come sempre Evangeline Lilly al fianco di Paul Rudd nelle vesti di Wasp e arriverà nei cinema italiani l’ormai prossimo 15 di febbraio.