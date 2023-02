JLo impeccabile e Ben Affleck annoiati ai Grammy | vince il meme della notte

Ben Affleck durante la cerimonia dei Grammy, si è mostrato annoiato al fianco di sua moglie Jennifer Lopez. Impazzano sul web i vari meme della notte e il vincitore è “la faccia” di Ben.

Quando durante una cena di lavoro il proprio partner ti chiede di accompagnarlo, lo sappiamo tutti la noia è assicurata. Puoi provare a conversare, ma alla fine si sa il focus della conversazione sarà incentrato sulle questioni lavorative.

Proprio per questo motivo si finirà a rimanere in disparte in un angolino guardando l’orologio con trepidazione. Questo è quello che è successo a Ben Affleck durante la serata ai Grammy, il quale ha accompagnato la moglie JLo, ma forse era meglio che stava a casa. Il suo volto sconsolato ha fatto scatenare i fan con vari meme molto divertenti.

Una love story lunga 20 anni

Quella tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è una storia lunga 20 anni fatta di alti e bassi, giunta poi con un happy handing (speriamo). La loro unione è stata una tra le più chiacchierate, iniziata negli anni Duemila, quando venivano considerati “la coppia più bella del mondo”. Inaspettatamente però dopo due anni di passione, i due si sono praticamente lasciati ad un passo dall’altare, senza dare una vera spiegazione.

Fu così che i due presero strade diverse, ebbero compagni diversi con cui formarono una famiglia fatta di matrimoni e di “pargoli” che giravano per casa. Un’antica leggenda narra che ognuno di noi è legata alla propria anima gemella attraverso un filo rosso invisibile e che solo pochi riescono a ricongiungersi con la persona giusta. Bene, Jennifer e Ben ci sono riusciti, a luglio del 2022 hanno finalmente detto “Si” e si sono uniti (forse) per tutta la vita. Il destino con loro ha giocato un ruolo molto importante e ad oggi pare siano felici, la classica mela di Platone è finalmente tornata unita.

Le frasi più divertenti

Il 5 febbraio 2023 si è tenuta la cerimonia dei Grammy Awards 2023, dove Jennifer Lopez è apparsa in un bellissimo abito blu scuro di Gucci, mentre consegnava il premio al collega Harry Styles per il miglior album pop. Durante la celebrazione, al suo fianco c’era il suo neo sposo, Ben Affleck, il quale è apparso fin dall’inizio molto annoiato dall’evento.

someone get ben affleck a cigarette and a dunkin coffee stat pic.twitter.com/5Es3pxjBZF — ilana kaplan (@lanikaps) February 6, 2023

Le sue espressioni hanno fatto talmente tanto divertire il pubblico da casa, che è scoppiata la “Ben Affleck mania“, dove i fan si sfidavano a colpi di “meme”. Ovviamente il vincitore della serata per tutti è stato lui, Ben e la sua espressione da “vittima al patibolo“. Tra le varie foto create dai fan, non sono mancati dei commenti esilaranti, come per esempio: “Per quanto brutta sia la giornata che stai passando, ti prometto che non sei infelice quanto Ben Affleck alla premiazione dei Grammy”.

E ancora: “Qualcuno dia a Ben Affleck un po’ di serotonina”, e così via.