Batman: Jamie Campbell Bower vuole interpretare Spaventapasseri

L’attore ha manifestato il proprio desiderio di interpretare Spaventapasseri.

Il nuovo candidato al ruolo del celebre antagonista di Batman.

Tra i personaggi più famosi dell’intera storia dei fumetti, inutile dirlo, vi è senza ombra di dubbio Batman. A rendere celebri le numerosissime avventure del supereroe DC hanno però contribuito spesso e volentieri anche i tantissimi antagonisti dell’Uomo Pipistrello.

Da Joker e l’Enigmista fino ad arrivare a Pinguino o anche Due Facce. Le minacce che Batman è costretto abitualmente ad affrontare e a sventare sono tante. Tra queste c’è però molte volte anche quella rappresentata da Spaventapasseri, che nel prossimo futuro potrebbe avere il volto di Jamie Campbell Bower.

Spaventapasseri: a candidarsi è Jamie Campbell Bower

Jamie Campbell Bower avrebbe tra i propri desideri e obiettivi quello di entrare a far parte del DC Universe, che dovrebbe andare incontro nel breve periodo ad una vera e propria rivoluzione sotto la nuova guida di James Gunn e di Peter Safran.

Tantissimi i progetti in ballo, con i prossimi anni che potrebbero portare all’uscita di tantissimi nuovi film. Già in programma Superman: Legacy, un reboot de L’uomo d’acciaio previsto per l’estate del 2025, oltre a numerosi altri prodotti per quanto riguarda sia il cinema che le serie tv.

Tra questi, anche un nuovo Batman dal titolo di The Brave and the Bold. Un progetto del tutto staccato ovviamente dal The Batman di Matt Reeves del 2022 con protagonista Robert Pattinson. Per il film in questione si sa, per il momento, ancora molto poco. Non circolano ancora nomi né per quanto riguarda la regia né per quanto riguarda il possibile cast, anche se diversi attori avrebbero manifestato il proprio interesse a prendere parte al progetto.

Tra questi rientra sicuramente Jamie Campbell Bower, che ha confermato direttamente la cosa in occasione del Comfest 2023 ai microfoni di Geek House Show: “Di recente ci sono state molte chiacchiere sullo Spaventapasseri, sarebbe bello. Interpretarlo sarebbe divertente. Si tratta di un personaggio molto spettrale. Sarebbe fantastico!“.

Riguardo alla trama, la nuova pellicola dovrebbe essere incentrata, oltre che su Batman, anche su suo figlio, ovvero Damian Wayne. Il nome del regista e quello dei membri del cast potrebbero invece essere annunciati nel corso di quest’anno.

Bower: da Vecna alla DC

Jamie Campbell Bower, britannico classe 1988, è un nome già ben noto al pubblico. Dopo una brevissima apparizione in Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 e dopo aver preso parte anche alla celebre saga di Twilight, l’attore ha infatti interpretato il ruolo del villain Vecna nell’ultima stagione di Stranger Things.

Un vero e proprio trampolino di lancio per la propria carriera, che potrebbe magari essere impreziosita a breve da un ruolo nel DC Universe in una parte importante come quella di Spaventapasseri. Un cattivo già interpretato magistralmente da Cillian Murphy nella stupenda trilogia del Batman di Christopher Nolan.