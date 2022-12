Kill Bill Vol.1: 10 curiosità sul capolavoro di Tarantino

Stasera, 15 dicembre 2022, torna su Canale 20 Kill Bill Vol. 1, uno dei film più famosi della storia del cinema. Ecco dieci curiosità su questo capitolo della saga.

Senza dubbio, quella di Kill Bill è una delle serie cinematografiche più famose di sempre. Il primo film è uscito nelle sale nel lontano 2003, mentre il secondo l’anno successivo, nel 2004. Questa saga ha reso Uma Thurman e il suo personaggio de La Sposa famosi in tutto il mondo. Siete sicuri di sapere tutto su queste pellicole? Ecco dieci curiosità sul volume 1.

Il sangue finto

Per realizzare entrambi i volumi sono stati impiegati più di 1700 litri totali di sangue finto. Lo ha rivelato Christopher Allen Nelson, addetto agli effetti speciali: niente di così strano, in realtà, per un film di Quentin Tarantino.

Il ruolo de La Sposa fu un regalo

Il regista Quentin Tarantino ha offerto il ruolo della Sposa (o Black Mamba) a Uma Thurman come regalo per il suo trentesimo compleanno. Sicuramente un dono molto apprezzato, nonché uno dei ruoli più iconici interpretati dall’attrice sul grande schermo.

La Pussy Wagon

La celebre automobile Pussy Wagon esiste veramente e Quentin Tarantino l’ha guidata tutti i giorni nelle strade di Los Angeles per promuovere l’uscita di Kill Bill – Volume 2 nel 2004. Dopo il film, l’ha prestata a Miss Elliott, a Lady Gaga e a Beyoncé per girare i videoclip di I’m Really Hot e Telephone.

La scena della palla da baseball

Una delle scene più famose è quella in cui La Sposa taglia una palla da baseball in due con una katana. Ebbene, questa scena non è stata ricostruita a computer, ma è reale: è stata Zoe Bell, controfigura di Uma Thurman a ricrearla dal vivo. Zoe Bell, inoltre, ha lavorato come controfigura in moltissimi altri film del regista.

Le iniziali nei titoli di coda

Nei titoli di coda appare la scritta “Basato sul personaggio di “La Sposa”, creata da Q e U. Le iniziali, ovviamente, appartengono a Quentin Tarantino e Uma Thurman.

Il produttore di katane

Nel film Hattori Hanzo è un ex famoso produttore di katane che ha giurato di non creare mai più un’arma così mortale. Nella vita reale l’attore Shin’ichi Chiba produceva veramente spade.

La scena in bianco e nero

Durante la lotta contro gli 88 folli, la scena diventa improvvisamente in bianco e nero. Probabilmente si tratta di un omaggio ai vecchi film di kung fu, che negli Stati Uniti negli anni ’70 venivano trasmessi in bianco e nero per nascondere il sangue.

L’incidente sul set

Durante le riprese Quentin Tarantino è stato colpito accidentalmente durante una scena di lotta dal mazzafrusto utilizzato da Gogo (Chiaki Kuriyama) contro La Sposa. Per fortuna, niente di grave.

Il ristorante di sushi

In Giappone si dice che l’isola di Okinawa è il posto peggiore dove mangiare del sushi. Per questo Quentin Tarantino ha scelto di rendere Hattori Hanzo un ristoratore di sushi, in modo che nessuno lo cercasse.

Kill Bill e Pulp Fiction

Quentin Tarantino ha iniziato a pensare di realizzare Kill Bill mentre stava lavorando a Pulp Fiction nel 1994. Lui e Uma Thurman stavano pensando ai progetti futuri e fu dell’attrice l’idea di aprire il film nelle vesti di una sposa ricoperta di sangue.