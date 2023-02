Scream 6 Experience: nuovi indizi sul film in arrivo al cinema

Manca sempre meno all’arrivo nei cinema di Scream 6.

I tanti indizi in merito al nuovo film della saga giunti dallo Scream 6 Experience a Santa Monica.

Manca ormai pochissimo al ritorno sul grande schermo di una delle più amate saghe cinematografiche horror di tutti i tempi. A partire dal 9 marzo per l’Italia e dal 10 marzo per quanto riguarda invece gli Stati Uniti sarà infatti finalmente disponibile Scream 6, sesto atteso capitolo distribuito da Eagle Pictures e che vedrà nuovamente all’opera il noto e temuto Ghostface.

Scream 6 Experience: gli indizi sulla storia e su Ghostface

Nel corso dell’ultimo fine settimana, hanno avuto luogo a Santa Monica gli eventi di avvicinamento al film dello Stabby Meal e di Scream 6 Experience. Un’occasione per assistere alla rivelazione di alcuni degli easter egg che saranno presenti nella nuova pellicola dedicata al serial killer mascherato Ghostface.

La trama del film si svolgerà come ormai noto nella città di New York. Quello dell’ambientazione in una grande città è una delle prime novità di Scream 6, che sarà incentrato sui personaggi di Sam e Tara Carpenter che hanno deciso di trasferirsi per l’appunto nella Grande Mela per studiare e per cercare di dimenticare quanto accaduto nell’ultimo episodio della saga.

Un primo dettaglio importante per quanto riguarda ciò che potrà esserci mostrato all’interno della pellicola riguarda il libro di Gale Weathers. Oltre ai classici The Woodsboro Murders e Hollywood Horror e ad Out of Darkness di Sidney Prescott, viene infatti mostrato anche un inedito Requel: Terror Returns to Woodsboro, che potrebbe essere relativo agli eventi del precedente film e che contrasterebbe con quanto affermato dallo stesso personaggio nel quinto capitolo.

Grandissima curiosità poi anche per quanto concerne la maschera di Ghostface. Questa non sarà infatti caratterizzata dal solito bianco scintillante cui si è abituati poiché apparirà come vecchia e abbastanza malandata. La collezione mostrataci anche dai trailer potrebbe costituire un importante indizio dell’appartenenza di tale maschera a Billy Loomis, storico antagonista della saga e Ghostface già nel primo film del 1996.

Il cast e la sceneggiatura del film

Scream è una saga nata nel lontano 1996 con il primo storico film scritto da Kevin Williamson e diretto da Wes Craven, con Neve Campbell nei panni della protagonista e con la presenza di Courteney Cox nel ruolo di Gale Weathers. Grazie all’enorme successo riscosso, da allora sono stati prodotti, oltre ad una serie MTV, diversi altri sequel fino ad arrivare a questo sesto capitolo, che verrà diretto da Matt Bettinelli-Olpin e da Tyler Gillett: i due avevano già lavorato insieme alla regia di Scream 5.

Per quanto riguarda il cast, proprio Courteney Cox farà il suo ritorno nelle vesti del personaggio di Gale Weathers. Insieme a lei anche Jenna Ortega e Melissa Barrera nei ruoli rispettivamente di Tara e Sam Carpenter, oltre ai vari Mason Gooding, Hayden Panettiere, Jack Champions, Liana Liberato, Josh Segarra e Tony Revolori. Ad essersi occupati della sceneggiatura sono stati invece Guy Busick e James Vanderbilt, che ha lavorato in passato a The Amazing Spiderman.