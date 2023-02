Patricia Arquette lancia un appello ai sindacati di Hollywood

La nota attrice Patricia Arquette non ha “peli sulla lingua” e lancia un messaggio ai sindacati di Hollywood. Gli artisti vanno tutelati di più, cosa che non accade per adesso.

La nostra Medium preferita, Patricia Arquette ha recentemente richiesto l’attenzione dei sindacati di Hollywood per una tematica che a lei sta molto a cuore. Per poter affrontare al meglio il Progresso, bisogno adeguarsi, è inutile “mettere la testa sotto la sabbia”, tanto il cambiamento è iniziato. Meglio quindi guardare al futuro, aggiornare gli strumenti in nostro possesso e tutelare gli artisti e se vogliamo tutti i lavoratori a questa nuova realtà.

I famosi fratelli Arquette

Patricia Tiffany Arquette, conosciuta semplicemente come Patricia Arquette, è nata nel 1968 e fa parte di una delle famiglie più note e influenti del mondo dello spettacolo. La nota attrice e regista americana, era la figlia del noto attore e cantante jazz, Lewis Arquette, nonché nipote di Cliff Arquette.

I fratelli Arquette sono molto conosciuti in quanto sono tutti personaggi dello spettacolo, oltre Patricia abbiamo, Rosanna Arquette, Richmond Arquette, Alexis Arquette e David Arquette. Alexis era un’attrice transgender, la quale purtroppo è morta nel 2016 nella sua casa di Beverly Hills, a causa di una miocardite.

Patricia ha un curriculum lavorativo molto lungo in quanto ha preso parte a diversi film e serie tv di successo, come per esempio Nightmare 3, La vita oltre ai figli, CSI, Law & Order e così via. Inoltre ha vinto un Oscar come migliore attrice non protagonista nel 2005, per il film Boyhood. Ha ottenuto molta visibilità anche per la sua impeccabile recitazione nella serie tv Medium, dove interpretava la veggente Allison, la quale comunicando con i fantasmi, aiutava la polizia a risolvere i casi più intrecciati.

Patricia chiede la parità di retribuzione

La famosa celebrità, Patricia Arquette ha approfittato di due eventi molto importanti per richiamare l’attenzione sui sindacati di Hollywood, ai quali ha lanciato dei messaggi molto schietti, senza usare troppi convenevoli. Durante la notte degli Oscar del 2015, l’Arquette durante il suo discorso, aveva invocato la parità di retribuzione tra gli attori uomini e donne. Tematica ancora molto discussa non solo nel mondo dello spettacolo ma in quello lavorativo in genere.

Pochi giorni fa invece, sul tappeto rosso per i SAG Awards, Patricia Arquette, la quale è stata nominata ufficialmente come membro del cast di Severance di Apple TV +, ha detto delle parole molto dirette: “Penso che sia molto importante che tutti questi sindacati guardino al futuro. C’è pochissima trasparenza su quante persone guardano cosa, è molto difficile anche solo accertare quel tipo di dati; Anche i sindacati sono un po’ al buio”.

La sorella di David Arquette, ha parlato al lungo della questione sulla regolarità dei contratti mediante la trasmissione dei film sulle piattaforme di streaming, nonché del periodo della pandemia e della poca presenza dei sindacati di Hollywood.