Auguri per la tua morte 3 arriverà? Le parole del regista

Il cineasta Christopher Landon ha svelato news sul terzo film di “Auguri per la tua morte”. La risposta, inaspettata, ha stupito i fan.

Il regista Landon, attualmente impegnato con il suo ultimo lavoro su Netflix disponibile dal 24 febbraio Un fantasma in casa ha finalmente dato maggiori informazioni sul suo terzo sequel di Auguri per la tua morte, l’horror comedy. Il progetto è al momento bloccato alla fase iniziale, con rammarico da parte del regista.

“Un progetto più grande dei precedenti”: le parole del regista

Il grande lavoro dei primi due film di Landon è stato molto apprezzato dai fan ma anche dalla stessa produzione da parte di Jason Blum, con la Blumhouse Productions. Auguri per la tua morte 3 non ha mai visto la sua produzione perché è un progetto più grande dei due film precedenti:

“L’idea alla base per il terzo film è che non sia ambientato nella stessa giornata, potrebbe essere un grande spoiler. Quindi potrebbe accadere più tardi. Non stiamo lottando contro il tempo. Gli altri film sono stati difficili da girare perché erano ambientati nello stesso giorno, obbligando tutti ad avere lo stesso aspetto e ad essere sempre uguale. Non c’è pressione… Ho già quel film in testa e so esattamente come vorrei realizzarlo. Si tratta, però, di un progetto più grande dei precedenti e questo aspetto è parte del problema. Avrei bisogno di un budget più ingente ma, visto che il secondo film non ha replicato al box office gli ottimi risultati del primo, si tratta di una vera impresa. Ho però ancora fiducia che Universal mi da una possibilità. Sarebbe davvero una conclusione divertente.”

Il terzo film non verrà realizzato per problemi di costi

Per problemi di budget, il terzo sequel non verrà realizzato almeno per il momento, quindi i fan dovranno affrontare il secondo sogno infranto in merito al franchise. Inoltre, recentemente Jason Blum ha stroncato le possibilità di un crossover fra Auguri per la tua morte e Freaky, altra famosa horror comedy di Christopher Landon.

Purtroppo c’è da dire che a volte i sogni sono più irrealizzabili rispetto a qualche mese fa. Quindi non ho grandi speranze, ma in fondo penso che tutto sia possibile. Freaky, infatti, è stato rilasciato in sala nel periodo successivo alla chiusura dei cinema a causa della Pandemia ed ha quindi sofferto della sistemica carenza di pubblico registrata in quei mesi. Protagonista della pellicola è, però, Kathryn Newton, tornata alla ribalta con il ruolo di Cassie Lang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Il successo della giovane attrice, dunque, potrebbe spalancare le porte alla realizzazione dello sperato crossover. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti.