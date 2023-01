Spider-man 4. J.K. Simmons: “Per Raimi farei qualsiasi cosa”

J.K. Simmons ha parlato di un suo potenziale ritorno nel nuovo sequel di Spider-Man, Spider-Man 4. Il nuovo film sarà diretto da Sam Raimi come nella trilogia. Le parole di Simmons: “Per Raimi farei qualsiasi cosa”.

Il progetto di Sam Raimi che si pensava cancellato, è ora in fase di sviluppo: il sequel della Trilogia di Spider-Man, diretta da Sam Raimi, è ora in considerazione dall MCU grazie all’entrata in scena del regista con i film Doctor Strange nel Multiverso della Follia che ha consolidato il suo legame con casa Marvel.

J.K. Simmons ha affrontato il tema di un potenziale ritorno in Spider-Man 4 dicendosi “Pronto a tutto” se il progetto quindi verrà mai realizzto. L’attore ha fatto infatti il suo debutto al cinema grazie ai film del regista, nei panni del burbero direttore della testata giornalistica Daily Bugle nel 2002 quando uscì il primo film della trilogia, Spider-Man.

Anni dopo, l’attore premio Oscar ha fatto ritorno interpretando lo stesso personaggio durante la scena post-credits di Spider-Man: Far From Home, ruolo ampliato poi nel sequel con Tom Holland Spider-Man: No way Home. In quest’ultimo vediamo anche la partecipazione del nostro vecchio Spider-Man di quartiere e collega di Simmons, Tobey Maguire tornato ad impersonare i panni del supereroe da un altro Multiverso.

J.K. Simmons è apparso in tempi recenti nel podcast Inside of You con MIcheal Rosenbaum, dove ha appunto parlato della possibile realizzazione del quarto film della saga di Sam Raimi.

Spider-Man 4. Quando verrà realizzato?

La trilogia del regista Sam Raimi si era fermata a favore del reboot con Marc Webb come regista e Andrew Garfiel come protagonista nei panni di Spider-Man. Da quanto però l’ultimo film della saga con Tom Holland ha visto Tobey Maguire fare ritorno nei panni del supereroe, si è riacceso l’interesse nei confronti di Spider-Man 4, che era stato appunto cancellato.

Il regista ha detto di essere aperto a considerare di girare il nuovo film ma non ha piani attuali e non è ancora cerco che il progetto possa essere realizzato, visti gli sviluppi del quarto capitolo di Tom Holland. Soprattutto non si sa ancora se lo storico protagonista della Trilogia, Tobey Maguire, sarebbe disposto a girare un nuovo film nei panni di Peter Parker.

Altre star come Kirsten Dunst, Mary Jane nel film, hanno dichiarato invece di essere disposte a tornare e adesso che J.K. Simmons ha espresso la sua disponibilità, probabilmente MCU è già a lavoro per lavorarci su.