“Eri ubriaco e ci sei stato”: rivelazioni bollenti sotto le coperte al Gf Vip

Grandi polemiche al Gf Vip: al centro di tutto Antonella Fiordelisi.

Le parole di Fiordelisi rivolte al fidanzato Donnamaria.

Giornate a dir poco movimentate nella casa del Gf Vip. A tenere banco in queste ultime ore è il caso sorto subito dopo la puntata andata in onda nella serata di lunedì con la trasmissione di Alfonso Signorini su Canale 5 e che ha visto protagonisti Antonella Fiordelisi e il fidanzato Edoardo Donnamaria.

Gf Vip: la crisi tra Fiordelisi e Donnamaria

Nella casa del Grande Fratello c’è ormai aria di crisi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Un rapporto da sempre burrascoso quello tra i due, che faticano spesso ad andare d’accordo in merito a diversi temi. Da qui le solite discussioni, con la Fiordelisi che almeno per il momento non rivolge più la parola al fidanzato.

Il rapporto è nato proprio all’interno della casa all’inizio di questa edizione del Gf Vip. Da lì i problemi sono stati numerosi, anche se sono sorti il più delle volte per motivi abbastanza futili o comunque non molto seri. Mentre Edoardo sembra andare d’accordo con molti altri concorrenti all’interno della casa, la Fiordelisi, a causa delle sue uscite, viene invece tra l’altro lasciata spesso in disparte dagli altri membri.

Resta da vedere ora quanto durerà e soprattutto se avrà fine la nuova crisi sorta all’interno della coppia.

La rabbia di Antonella Fiordelisi

Il nuovo caso sarebbe ora scoppiato per un motivo ben preciso. Secondo Fiordelisi, il ragazzo non avrebbe difeso la loro storia davanti agli altri, decidendo al contrario di parlarle alle spalle. Tra le giustificazioni avanzate da Donnamaria, l’eccesiva gelosia da parte della ragazza. Un fattore che starebbe rovinando praticamente sul nascere il loro rapporto e che rischia seriamente di allontanarlo da lei. Tra i componenti della casa con cui Donnamaria si sarebbe confidato al riguardo ci sono soprattutto Ivana Mrazova e Luca Onestini.

Nello specifico, la Fiordelisi avrebbe rinfacciato al fidanzato di “essere andato da ubriaco con Micol Incorvaia” per il motivo che “lei ha voluto consumare subito, non come al Gf Vip in cui fa la santarellina“. Una relazione passata, quella tra Donnamaria e la Incorvaia, che non fa stare tranquilla la ragazza, che ha deciso di parlare della cosa con l’amica Sarah Altobello.

Queste alcune delle parole di Antonella Fiordelisi: “Lui mi ha detto questa cosa sotto le coperte, che lei ha voluto andare subito con lui. Parlavamo a letto di com’è Micol come persona dentro la casa. Perché con Edoardo Tavassi faceva la santarellina, non si lasciava andare e si tratteneva. Il mio Edoardo invece mi ha detto che con lui ci è andata subito. Allora io gli ho chiesto cosa ci fosse stato nel dettaglio, ma lui mi ha detto che ormai tra loro non c’è più nulla“.