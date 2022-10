“Chi scelgo come genero tra Edoardo e Antonino”: il papà della Fiordelisi si sbottona

Il triangolo Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese continua a tenere alto l’interesse del pubblico. I bollenti spiriti non si placheranno con una doccia fredda. A parlare è il papà di Fiordelisi, il quale si sbottona e dice la sua su chi sceglierebbe come genero tra i due.

Antonella Fiordelisi, una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip sembra molto presa da entrambi i suoi colleghi gieffini, più precisamente da Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese, seppur in modi diversi.

Quello che sembra è che con uno sia più legata mentalmente e con l’altro fisicamente. Parla il papà che la conosce meglio di tutti e confida ai microfoni di Casa Pipol chi secondo lui sarebbe il genero perfetto per lui e per sua figlia.

La vita sentimentale di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ha una carriera lavorativa molto impegnata tra sport, moda e televisione. La sua carriera da influencer poi va a gonfie vele. Se è In nella carriera, non può dire altrettanto per quanto riguarda la vita sentimentale. Li ha ricevuto diversi flop. Ne è un esempio la sua storia tormentata con Francesco Chiofalo e Carlos Corona, entrambe finite in maniera molto burrascosa.

Massimo Giletti un nuovo amore?

Il papà di Antonella Fiordelisi chiarisce una volta per tutte gli altarini additati alla figlia. Parla a ruota libera su Chiofalo, su Giletti e su quello che pensa del ménage à trois con Donnamaria e Spinalbese. Insomma, la Fiordelisi per suo papà è un libro aperto. Per prima cosa, Massimo Giletti è solo un amico di famiglia ed è normale che appare in diverse fotografie insieme alla figlia.

Alla domanda postagli su quale genero preferirebbe, papà Fiordelisi risponde così:

“Antonella mentalmente la vedo molto presa da Edoardo Donnamaria perché è il tipo che più si adatta a lei, è molto calmo e ferma un po’ la sua irruenza. Al tempo stesso ha molta paura di legarsi a lui così gioca con Antonino Spinalbese, che invece a livello fisico è il suo tipo ideale. Secondo me cerca Antonino per non attaccarsi troppo ad Edoardo. Lei non si fida delle persone. Se dovessi sceglierne uno come genero preferirei Edoardo”. Inoltre ha svelato un retroscena inquietante, Francesco Chiofalo avrebbe addirittura diffidato la sua ex compagna prima di partecipare al format La Pupa e il Secchione: “Quando il buon Chiofalo doveva entrare a La Pupa e il Secchione ha mandato una diffida a mia figlia perché non voleva che lei parlasse di lui. Ora che lei è al Grande Fratello Vip lui parla? Boh! Antonella ovviamente non ha mandato nessuna diffida”.