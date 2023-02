Mediaset, lo show finisce in lacrime: purtroppo per la conduttrice è stato troppo

Su Canale 5 Michelle Hunziker è tornata con la seconda edizione del suo one-woman-show “Michelle Impossible & Friends”: il debutto è stato segnato dalle emozioni e la conduttrice non ha potuto trattenere le lacrime.

Grande successo per il ritorno in onda di Michelle Hunziker per la seconda edizione del suo programma “Michelle Impossible & Friends”. Grazie allo show di Michelle su Canale 5, Mediaset ha vinto la sfida degli ascolti della prima serata del 22 febbraio, con ben 2.824.000 spettatori, pari al 21,3% di share.

La serata è stata densa di grandi emozioni per la conduttrice, anche se di certo il momento clou può essere inquadrato con la reunion della famiglia della Hunziker sul palco dello show. Accanto a Michelle, infatti, sono comparsi l’ex marito Eros Ramazzotti, con il quale i rapporti restano ottimi, e la loro figlia Aurora, incinta e ormai prossima al parto.

Inizialmente, Eros e Aurora hanno puntato tutto sull’ironia e il tono scherzoso. La figlia del cantante e della conduttrice ha finto di annunciare al padre la sua evidente gravidanza. “Volevo approfittarne per dirti una cosa, che è tanto tempo che ti volevo dire ma non ho mai trovato il contesto, la situazione né le parole per dirti… Aspetto un bambino! Non so se lo sapevi” ha giocato Aurora.

Subito dopo, però, l’escalation emotiva è stata travolgente. Complice un momento musicale che ha visto protagonisti padre e figlia, Michelle ha messo da parte il suo ruolo di conduttrice e intrattenitrice e ha mostrato la sua parte più delicata e sensibile, di madre vicina a diventare nonna e di ex moglie che non dimentica il grande amore che l’ha unita all’ex marito.

Esplosione di emozioni su Canale 5: la conduttrice star di Mediaset si abbandona alle lacrime

La musica di Lucio Battisti, dunque, ha compiuto una specie di piccolo incantesimo: mentre Eros e la figlia cantavano sulle note di brani celeberrimi come “Il tempo di morire” e “Ancora tu”, con Aurora che ha sfoderato un certo talento per il canto, dimostrando di avere la musica nel DNA, Michelle Hunziker ha ammirato orgogliosa la performance.

Quando, però, è giunto il momento di eseguire “I giardini di marzo”, l’intensità dell’emozione ha raggiunto il livello più alto e incontrollabile. Con Eros e Aurora al centro del palco intenti a cantare, Michelle ha cominciato a piangere lacrime di gioia, sopraffatta dalla bellezza del momento, cercando di celare la sua commozione nascondendosi dietro al pianoforte.

“Basta” ha pregato la conduttrice alla fine dell’esibizione. Eros a quel punto ha replicato: “Ecco la bella famiglia riunita“, scatenando così la fantasia degli ammiratori che da tempo vorrebbero un riavvicinamento della coppia, memori dei bei tempi di “Più bella cosa”.