Grande Fratello Vip, chi sarà il nuovo conduttore: Signorini rompe finalmente il silenzio

Alfonso Signorini si racconta in un’intervista e scaccia alcuni dubbi circa l’ottava edizione del “Grande Fratello VIP”. Il presentatore scioglie le riserve e dichiara ufficialmente a chi andrà la conduzione della prossima stagione del reality.

Il conduttore e direttore di “Chi” Alfonso Signorini ha rilasciato un’intervista a “Tv, Sorrisi e Canzoni”, in cui ha rivelato alcuni retroscena relativi al “Grande Fratello VIP”. In primo luogo, ha spiegato il dietro-front rispetto al look casual che aveva promesso ai telespettatori per la settima edizione del programma. Il ritorno alla classica cravatta sarebbe dipeso niente meno che da Silvio Berlusconi.

“Mi ha telefonato Silvio Berlusconi, perché in prima serata su Canale5 bisogna essere istituzionali ed eleganti: ‘Bravo che non ti fai crescere la barba, ma rimettiti la cravatta’. Berlusconi è come un padre per me. Mi ha anche mandato in camerino una marea di cravatte bellissime. Come potevo dirgli di no? Aveva ragione lui, che la televisione la sa fare” ha spiegato Alfonso.

Signorini ha poi raccontato i ritmi frenetici delle sue giornate, spiegando come fa a dividersi tra la direzione di “Chi” e la gestione di un format impegnativo come quello del GF VIP: “Lunedì chiudo il giornale entro le 20, mezz’ora dopo faccio il punto a Cinecittà con gli autori sulla scaletta e poi vado in diretta. A braccio e senza gobbo, come piace a me”.

La dieta prima della diretta è leggera e rigorosa: “Prima della diretta mangio sempre qualcosa di leggero. Due cosce di pollo o un filetto di pesce con un contorno di verdure”. E a proposito del suo domicilio: “Non ho preso casa in affitto a Roma. Quando ho due puntate, il lunedì e il giovedì, come nella settimana di Sanremo e in quelle a venire, sto in hotel”.

Alfonso Signorini si racconta in un’intervista e rivela chi condurrà la prossima edizione del “Grande Fratello VIP”

“Se invece ne ho solo una, parto da Milano in treno il lunedì mattina per essere a Roma alle 13. Finita la trasmissione, mi riportano a Milano in auto nella notte e per le sei del martedì sono a casa. Devo tornare dal mio gatto, Teo. Se sto via troppo a lungo, lui per vendicarsi mi ignora” ha aggiunto il presentatore.

Il training è fondamentale nella quotidianità di Alfonso Signorini: “Ogni mattina 45 minuti di attività cardio come corsa, cyclette e ogni sera altri 40 di pesi e addominali. Quando sono a Roma ho un personal trainer. Uno stile di vita militaresco”.

E a chi ha messo in dubbio la sua riconferma al timone del “Grande Fratello VIP” per la prossima edizione risponde: “Confermo che condurrò anche la prossima edizione del GF Vip, lo farò. Anche se più di uno ultimamente ha insinuato il contrario. Lasciamoli divertire…”.