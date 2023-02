Magic Mike 3, Channing Tatum si è infortunato sul set

Durante le riprese di Magic Mike – The Last Dance, l’attore e protagonista Channing Tatum ha avuto un incidente proprio durante l’ultima scena di ballo.

Magic Mike – The Last Dance è uscito al cinema da pochi giorni e con questo si è conclusa definitivamente la saga con Channing Tatum sul mondo dello spogliarello maschile. La serie è iniziata nel 2012 e ha avuto un successo incredibile, che ha portato alla realizzazione di altri due capitoli: Magic Mike XXL nel 2016 e The Last Dance, appunto, nel 2023.

Con questa serie, Channing Tatum ha voluto portare al cinema un protagonista che lavora come spogliarellista e ha voluto raccontare come funziona questo settore. Non tutti sanno, infatti, che l’attore, prima di diventare famoso grazie a Step Up, aveva lavorato davvero per qualche tempo proprio come stripper.

Oggi la saga è ufficialmente finita, ma la chiusura non poteva scorrere tranquilla come ci si immaginava. L’artista, infatti, proprio durante le riprese dell’ultima scena di ballo ha subito un infortunio decisamente poco piacevole. Per fortuna oggi sta bene e i coreografi hanno raccontato come sono andate le cose durante un’intervista a GQ.

Magic Mike, l’incidente di Channing Tatum dietro le quinte

Oggi per fortuna Channing Tatum sta bene, ma lo staff si è naturalmente preoccupato quando, durante le riprese, ha avuto alcune difficoltà durante una scena di ballo e ha subito un piccolo infortunio. I coreografi Luke Broadlick e Alison Faulk hanno svelato tutto a GQ, spiegando che l’incidente non è stato niente di serio, ma ha fatto una certa impressione.

Nell’ultima scena di ballo, infatti, Channing Tatum e la collega Kylie Shea secondo copione devono danzare su un palco bagnato dalla pioggia. Tuttavia, durante le prove, lei è scivolata e ha colpito inavvertitamente con il bacino il ballerino sul naso, che ha iniziato a sanguinare copiosamente. Tuttavia, l’attore non ha voluto fermare le riprese, e ha continuato la scena come se niente fosse successo. Per fortuna oggi sta bene e non ha avuto conseguenze gravi. Alison Faulk è rimasta sbalordita davanti alla sua reazione e ha commentato la sua performance: “Fa sembrare tutto così facile!“.

E voi avete visto l’ultimo film di Magic Mike? La trama si sviluppa su Mike che lascia Miami per trasferirsi a Londra, dove incontra una donna ricca e bellissima, Maxandra Mendoza. Lei gli propone di organizzare un nuovo spettacolo e lui, certamente, non si tira indietro.