Lindsay Lohan torna sotto i riflettori grazie a Netflix. Ha preso parte infatti al nuovo film natalizio Falling for Christmas. Per omaggiare un’icona dello spettacolo come lei: ecco 10 curiosità su Lindsay Lohan che forse non sai.

Ad esattamente metà novembre, nella classifica Netflix dei film più visti c’è un film di Natale: Falling for Christmas è infatti una commedia romantica natalizia che vede il ritorno sotto i riflettori di Lindsay Lohan che mancava dalla scena da un bel pò.

Lindsay non riusciva più a farsi scritturare a causa della pessima fama che si era fatta sul set: diva e molto fuori dagli schemi che chi è nato negli anni ’90 si ricorderà come in prima pagina su tutti i quotidiani di gossip insieme a Britney Spears e la multimiliardaria Paris Hilton. Il nuovo film Netflix quindi consacra il fatto che lei è ancora un personaggio che suscita curiosità anche se solo recita in un film di natale.

Falling for Christmas: la trama del film

Falling for Christmas racconta la storia di una ragazza vissuta negli agi che dopo un incidente in sci, perde la memoria e si ritrova a vivere, ospite, in un piccolo bed and breakfast di un giovane padre di cui, ovviamente, si innamorerà e grazie al quale diventerà una persona migliroe e decisamente più umile di prima. Nonostante la trama, trita e ritrita, è la resa del film che da spessore al prodotto: si capisce fin da subito come mai in tantissimi lo stiano guardando, tanto da far risalire la pellicola in cima la classifica e surclassare Enola Holmes, in cima dall’inizio del mese. Carino, leggero e spensierato.

Ecco quindi 10 curiosità che forse non sapevi su Lindsay Lohan.

1. Le sue origini

L’attrice è nata il 2 luglio 1986, è del cancro come spesso ribadisce durante le interviste e la sua carriera non è proprio iniziata nel mondo dello spettacolo: esordisce da piccolissima, aveva solo 3 anni, come modella. Ha origini italo irlandesi e questo di solito stupisce.

2. La fama

Il suo debutto nel cinema avviene nel 1992 quando inizia a lavorare come attrice a soli 12 anni ma la consacrazione a professionista arriva con il film Disney, Genitori in Trappola nel 1998 in cui Lindsay interpreta la gemella di se stessa. Ulteriore fama arriva con il film Mean Girls, Herbie- il super Maggiolino e Quel pazzo Venerdì.

3. Cameo

Ha partecipato come ospite in numerosissimi show. Probabilmente quello che vi farà tornare indietro nel passato, nella vostra cameretta, sintonizzati su Italia 1, è: Ugly Betty, in cui l’attrice compare come ospite in alcune puntate nel 2008.

4. Ritorno al cinema

Lindsay Lohan è tornata solo nel 2010 a recitare per il grande schermo. Lo ha fatto con il film Machete che se non avete visto, vi consiglio caldamente la visione anche se potrebbe non essere il vostro genere.

5. Challenge virali

Lindsay Lohan ha partecipato anche lei all’ALS Ice Bucket Challenge, una sfida diventata virale con la richiesta di donare per la SLA in cui i partecipanti dovevano filmare loro stessi mentre si bagnavano con un catino pieno d’acqua e ghiaccio: l’intento era quello di far provare e simulare la malattia degenerativa a chi invece non ne soffriva. Insieme a lei tanti altre personalità di spicco nel mondo dello spettacolo e della moda. Tra questi anche Donatella Versace.

6. Cantante

Lindsay Lohan è un’artista eclettica: modella, attrice e anche cantante. La sua carriera come tale inizia infatti nel 2004 con il suo primo album, Speak seguito poi da A little More personal.

7. Coming out

Lindsay Lohan ha fatto coming out come bisessuale nel 2009. Una delle prime nel panorama artistico, dimostrando ancora una volta di essere una gran femminista fuori dagli schermi.

8. Salute

Nel 2014 l’attrice ha avuto un aborto per motivi di salute: ha poi raccontato che una gravidanza avrebbe ucciso sia lei che il bambino e che quindi l’aborto era necessario e una decisone che ha preso senza alcun rimorso.

9. Stilista

E’ stata anche una stilista. Ha disegnato una linea di gambaletti chiamata 6126 mentre nel 2010 ha creato una linea di moda per H&M e una collezione di borse per Ed Hardy.

10. La carriera come modella

Come modella ha posato prima per la linea infantile di Calvin Klein a soli 3 anni: ha anche posato per diverse copertine di riviste di moda e come Marilyn Monroe per il fotografo Bert Stern.