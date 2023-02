Amanda Seyfried entra nel cast ufficiale di Seven Veils

Il nuovo film thriller, Seven Veils, vede entrare all’interno del suo cast, un’attrice straordinaria, stiamo parlando di Amanda Seyfried. Ecco tutto quello che sappiamo di questo nuovo film.

Siamo lontani anni luce dal periodo in cui un’investigatrice adolescente, chiamata Veronica Mars, interpretata da una giovane Kristen Bell, cercava in tutti i modi di risolvere l’omicidio della sua migliore amica, Lilly Kane, alias Amanda Seyfried.

Fin dagli esordi la bella Amanda Seyfried si è sempre dimostrata una bravissima attrice, tanto da riuscire a diventare la protagonista del nuovo film thriller di Atom Egoyan, Seven Veils.

Amanda è stata una “ragazza cattiva”

Amanda Seyfried è un’attrice, cantante e modella statunitense di 37 anni, la quale grazie alla sua bravura nel campo della recitazione, ha vinto diversi premi e riconoscimenti. Ha iniziato a lavorare giovanissima, non tutti se la ricorderanno nel film Mean Girls, accanto a Lindsay Lohan, nel 2004.

In seguito ha partecipato a diversi film e serie tv di successo come Veronica Mars, Letters to Juliet, Les Misérables, Mank, The Dropout, Mamma mia, In time, Giovani si diventa, Padri e figlie e così via.

Dopo una travagliata vita sentimentale fatta di alti e bassi, si è sposata nel 2017 con Thomas Sadoski, dal quale ha avuto due figli, Nina e Thomas. Amanda ha dichiarato di soffrire di ansia, disturbi ossessivi-compulsivi e attacchi di panico. Ciò nonostante, questi disturbi non le impediscono di recitare e vincere premi quali Golden Globe, Emmy, ecc.

Una direttrice di teatro molto severa

Seven Veils è il nuovo film thriller, diretto dal regista canadese Atom Egoyan, il quale ha dichiarato che inizierà la lavorazione del film già dalla prossima settimana. Per la seconda volta in un suo lavoro, Atom ha scelto la “sua protagonista“, stiamo parlando di Amanda Seyfried.

Avevano già lavorato insieme nel film Chloe – Tra seduzione e inganno e grazie alla chimica e all’intesa ottenuta, il regista canadese ha voluto Amanda anche nel suo prossimo film. Per il momento di Seven Veils sappiamo solo questo e la trama, che si prospetta essere molto intrigante.

Il film si concentrerà su Jeanine (Seyfried), una direttrice di teatro molto precisa nel suo lavoro ma anche molto severa alla quale viene affidato un compito molto arduo. Riportare in scena l’ultimo lavoro del suo mentore, l’opera Salome, basata sull’opera di Oscar Wilde e Strauss. Lontana dalle scene per un po’ di tempo a causa di episodi oscuri successi nel suo passato, Jeanine dovrà riuscire a portare a termine il suo lavoro, senza fare emergere quel lato della sua vita tenuto nascosto per molto tempo.