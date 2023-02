Aubrey Plaza: svelato un vecchio furto a Joe Biden

La rivelazione da parte dell’attrice.

Il furto ad opera di Aubrey Plaza ai danni di Joe Biden ha avuto luogo diversi anni fa.

Un vero e proprio furto ai danni dell’attuale presidente degli Stati Uniti d’America. A confessare la cosa è stata l’attrice Aubrey Plaza, che ha voluto svelare i dettagli di un episodio che si è verificato in realtà diversi anni fa.

L’episodio del furto a Biden

Un episodio curioso, quello che ha visto protagonista l’attrice Aubrey Plaza. Il fatto in questione si è verificato più di dieci anni fa, per la precisione nel 2012, e ha visto coinvolto il quarantaseiesimo presidente degli USA, in carica dal 20 gennaio del 2021.

A quel tempo, Joe Biden, allora vice-presidente di Barack Obama, era alle prese con un cameo da girare alla Casa Bianca per Parks and Recreation, serie tv statunitense andata in onda per ben sette stagioni dal 2009 al 2015 su NBC. Tra gli attori principali del cast, che per via del cameo di Biden ha avuto l’occasione di poter fare un brevissimo tour dell’ufficio del vice-presidente. anche per l’appunto Aubrey Plaza.

La statunitense, ritrovatasi nell’ufficio di Biden, ha notato sulla scrivania di quest’ultimo un foglio con sopra il suo nome e altri dettagli che la riguardavano, come ad esempio quelli relativi al loro primo incontro. A quel punto, la Plaza ha deciso di prendere il foglio per portarlo via con sé. Un gesto, questo, che ha portato al rimprovero immediato da parte dello sceneggiatore e regista Mike Schur ma che non ha provocato poi altre conseguenze.

Le parole di Aubrey Plaza sull’accaduto

A parlare dell’accaduto è stata la stessa Aubrey Plaza nel corso di un’intervista rilasciata al The New Yorker. Queste le parole da parte dell’attrice, che oltre che a Parks and Recreation ha preso parte anche ad alcuni episodi di Criminal Minds: “Biden conosceva il mio nome! Ogni volta che lo vedo mi racconta sempre la stessa storia. La sua prima moglie ha frequentato il mio stesso liceo, quindi mi raccontava di come la aspettasse fuori dal convento perché era una scuola per sole ragazze. Si tratta di una storia molto dolce, ma l’avevo già sentita molte volte“.

L’attrice, nel cast anche del film di Guy Ritchie Operation Fortune in arrivo a breve nei cinema statunitensi, ha poi proseguito in merito al foglio trovato sulla scrivania di Biden: “Lo sapevo che non si ricordava di me! Ma i politici sono così, sapete? Quando misi il foglio in tasca Mike Schur era sconvolto. Mi disse che non potevo rubare alla Casa Bianca. Io però dissi che non me ne importava nulla, dovevano esserci delle telecamere alla Casa Bianca ma non è successo nulla“.

Quel biglietto è poi andato perduto dall’attrice, che in merito ha dichiarato: “Potete immaginare se avessi tenuto quel foglio? Avrei potuto incorniciarlo o venderlo. Non potevo immaginare che poi Biden sarebbe diventato presidente“.