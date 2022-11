Willlow: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie da oggi su Disney+

Da oggi, 30 novembre 2022, sulla piattaforma Disney+, approda finalmente la serie tv sequel dell’omonimo film, diretto nel 1988 da Ron Howard, Willow.

Willow, il film cult fantasy, diretto da Ron Howard e prodotto da George Lucas nel 1988, quando uscì, non ebbe lo stesso successo che la LucasFilm era abituata a vivere con film quali Star Wars e Indiana Jones. Proprio per questo motivo, il progetto di un film sequel venne presto abbandonato.

Anche se la critica non fu clemente con questo film fantasy, al pubblico piacque molto, motivo per cui, rimane ancora oggi un tipico film natalizio che in molti continuano a guardare. È stato proprio l’amore dei fan che ha fatto sì che Willow, ottenesse oggi una serie tv sequel, prodotta anche questa volta (e tanto voluta), da un meno giovane ma sempre brillante Ron Howard. Willow sarà disponibile da oggi, 30 novembre, su Disney+.

Una trama dettagliata ma senza svelare troppo

Non vogliamo sicuramente spoilerarvi niente, motivo per cui ci andremo molto cauti con i dettagli della trama ufficiale della serie tv sequel di Willow.

La serie tv è in linea diretta con l’omonimo film degli anni ’80. Vedremo il mago Willow Ufgood, ormai abile nel padroneggiare le arti magiche diversi anni dopo il periodo in cui era un semplice aspirante mago. Agli albori Willow, insieme agli altri eroi, era impegnato a salvare la bambina della profezia, la quale avrebbe unito e portato gioia ai regni, una volta cresciuta. A tal proposito, una regina cattiva tentava proprio di spezzare questa profezia, ordinando l’uccisione di Elora.

Oggi invece il celebre mago sarà alle prese con un’altra missione epica, si unirà ad un altro gruppo di giovani eroi e in seguito anche amici, in un viaggio pieno di insidie, nella speranza di salvare il regno da una minaccia incombente. Willow riuscirà finalmente anche ad affrontare e a combattere i suoi demoni interiori che lo perseguitano da tempo.

Un nuovo cast per Willow

La serie tv sequel dell’omonimo film Willow, in uscita oggi, 30 novembre 2022 su Disney+, vedrà ovviamente la comparsa di volti nuovi insieme al padrone di casa Warwick Davis, nel ruolo di Willow. Tra gli altri attori troviamo Ruby Cruz, Erin Kellyman, Ellie Bamber, Tony Revolori, Amer Chadha-Patel, Dempsey Bryk, Joanne Whalley e Rosabell Laurenti Sellers.

La serie tv Willow in onda da oggi su Disney+, è stata prodotta da Stephen Woolfenden, il quale aveva già lavorato insieme a Davis nella saga di Harry Potter, dove il Nelwyn interpretava il Professor Vitious e il folletto Unci-Unci. Come detto prima, il produttore esecutivo sarà lo stesso Ron Howard, “papà” del film iconico originale.

Per sapere se Ron Howard avesse ragione a credere tanto nel progetto del sequel di Willow, non dovremo fare altro che aspettare le recensioni del pubblico dopo che avranno visto la serie tv, disponibile da oggi, 30 novembre su Disney+.