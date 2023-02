Ant-Man 3: la spiegazione delle scene post credit

Mercoledì 15 febbraio è arrivato nei cinema italiani Ant-Man 3: le scene post credit spiegate.

I chiarimenti in merito alle scene post credit del terzo capitolo di Ant-Man.

Da ormai più di 48 ore ha fatto il suo approdo nelle sale cinematografiche italiane Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Il terzo film del Marvel Cinematic Universe dedicato a Scott Lang è arrivato questo 17 febbraio anche nei cinema statunitensi.

Come sempre quando si tratta di un film Marvel, a far discutere sono anche e soprattutto le immancabili scene post credit.

Ant-Man 3: la prima scena post credit

Con Black Panther Wakanda Forever si è ufficialmente conclusa la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. L’inizio della cosiddetta Fase 5 ha ora avuto inizio con Ant Man and the Wasp: Quantumania.

Dopo la minaccia di Thanos sventata in Avengers Endgame, il nemico principale con cui i nostri supereroi dovranno molto probabilmente arrivare a scontrarsi al termine della Fase 5 è Kang Il Conquistatore. Un personaggio ben noto in ambito fumettistico e che aveva già fatto la sua comparsa all’interno dell’MCU, in una delle sue numerose varianti, sul finire della serie Loki nei panni di Colui che rimane.

La prima scena post credit di Ant-Man 3 è relativa ovviamente al pericoloso villain. Ciò che ci viene mostrato è infatti il Consiglio dei Kang, cui prendono parte le varie versioni del Conquistatore tra cui anche quella originale di faraone egizio. Nel mondo dei fumetti, Kang appare per la prima volta proprio in tale forma. Andando però avanti fino al 1963, il villain, nelle vesti del faraone Rama-Tut, si presenta come se avesse semplicemente viaggiato indietro nel tempo allo scopo di conquistare l’Egitto sfruttando le sue avanzate conoscenze. Ciò accade per la precisione in un numero dei Fantastici Quattro, all’interno del quale lo stesso Kang si presenta non solo come un parente di Reed Richards ma anche e soprattutto come un discendente del Dottor Destino.

Per quanto riguarda invece l’esistenza di tale Consiglio, questa viene rivelata dopo le Secret Wars, cui ben presto verrà dedicata una nuova serie dell’MCU. I continui viaggi nel tempo di Kang avevano portato alla nascita di diverse versioni alternative di quest’ultimo, da qui la decisione di creare un consiglio per tenerle più facilmente sotto controllo. In merito alla scena post credit di Ant-Man 3, la convocazione viene effettuata per via dell’uccisione da parte dello stesso Ant-Man della variante di Kang esiliata nello spazio quantico.

La seconda scena

La seconda scena post credit di Ant-Man and the Wasp: Quantumania mostra invece un’ulteriore variante del personaggio di Kang, ovvero Victor Timely. Tornata indietro nel tempo fino al 1901, questa versione decide di stabilirsi in una città chiamata Timely. Qui tale Victor crea una propria base diventando anche sindaco della cittadina.

A questo punto appare Loki, che come detto ha già avuto a che fare con Kang nella serie a lui dedicata. Il dio dell’inganno, accompagnato da Mobius M. Mobius, cerca di convincere l’ex dirigente della Time Variance Authority del pericolo che tale essere rappresenta per l’intero multiverso. Un avvertimento cui Mobius, trovandosi di fronte l’apparentemente innocuo Victor, non sembra prestare particolare attenzione.