Alison Brie parla della scena di sesso nel film diretto dal marito Dave Franco

L’attrice Alison Brie ha parlato della scena di sesso che ha interpretato in Mi ricorda qualcuno (Somebody I Used to Know) nuovissima commedia diretta dal marito Dave Franco.

Da poche ore è uscita su Amazon Prime Mi ricorda qualcuno (in originale Somebody I Used to Know), una commedia con protagonisti Alison Brie Jay Ellis. Il film è stato scritto dall’attrice insieme al marito e collega Dave Franco, e poi diretto da quest’ultimo, ma comprende anche una scena di sesso. Così, Alison Brie ha raccontato com’è stato recitare con il proprio compagno dall’altro lato della cinepresa.

Mi ricorda qualcuno parla di Ally (Alison Brie), una donna maniaca del lavoro che è costretta a ritornare nella città dove è cresciuta. Qui rivede l’ex fidanzato storico Sean (Jay Ellis) e da questo momento inizia a mettere in discussione tutte le scelte che ha compiuto in passato e, di conseguenza, anche la persona che è diventata. Le cose si fanno ancora più complesse quando conosce anche Cassidy (Kiersey Clemons), nuova ragazza di Sean.

Alison Brie e Dave Franco: come hanno gestito la scena di sesso in Mi ricorda qualcuno

In Mi ricorda qualcuno Alison Brie recita in una scena di sesso con Jay Ellis, ma ha rivelato durante un’intervista a Jezebel che non è stato un dramma come in molti potrebbero pensare, anzi. L’artista ha spiegato che non si è sentita affatto in imbarazzo ad avere Dave Franco a pochi metri da lei e di aver vissuto la cosa a livello professionale.

“Non ha messo me o Dave a disagio: siamo attori, è il nostro lavoro… non è strano” ha dichiarato l’attrice. In questa occasione ha parlato anche di quando girò The Little Hours nel 2017, dove in questo caso sia lei sia il marito facevano parte del cast. In questo film ci sono diverse scene intime, che Dave Franco ha condiviso non solo con la moglie, ma anche con le altre protagoniste Kate Micucci, Aubrey Plaza e Molly Shannon. Anche in questo caso, non è stato strano e l’attrice ha dichiarato di non essersi mai sentita gelosa e che la priorità sua e del marito è il film.

Una risposta molto diversa da quella del collega Penn Badgley (a proposito: è uscita la quarta stagione di You), che ha chiesto di non girare scene troppo spinte, citando il rapporto con la moglie Domino Kirke. “La fedeltà – in ogni relazione, ma in particolare nel matrimonio – è importante per me. Ed è per questo che non voglio farlo“.