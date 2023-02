The last of us: chi è Kathleen Brings nell’episodio 4?

Melanie Lynskey entra a far parte del cast di The Last of Us e il suo personaggio porta un nuovo livello di minaccia all’interno del gioco. Chi è Kathleen Brings e perché è così pericolosa per i protagonisti.

Questa sera alle 3.00 del mattino è uscito un nuovo episodio di The Last of Us, la serie tv targata HBO che va in onda ogni lunedì mattina (orario italiano) su Sky e NowTV.

Il quarto episodio della serie ci introduce ad un nuovo personaggio e qui avvisiamo i nostri lettori che in questo articolo potrebbero esserci spoiler: se nel terzo episodio, probabilmente il più bello finora, abbiamo potuto scoprire un pò di più di cosa è successo a tutte le persone prima dell’avvento degli avamposti FEDRA, tramite la storia di due personaggi e di come la loro vita è intrecciata a quella del protagonista, Joel, ora nel quarto episodio possiamo vedere l’attrice Melanie Lynskey nei panni di Kathleen Brings.

Chi è Kathleen Brings e perché è così importante per i videogiocatori? Non fatevi ingannare dal suo faccino dolce, non esiterebbe a spararvi se vi anteporrete al suo passaggio.

Kathleen Brings interpretata da Melaine Lynskey è una bomba

Mentre l’episodio ricrea inizialmente una particolare scena di un’imboscata del gioco che i giocatori riconosceranno, presto inizia a divergere dalla prospettiva dei protagonisti e trascinarci più in profondità negli strati della città.

Dopo che Joel ed Ellie sono sgattaiolati fuori a seguito di un brutale combattimento con i loro aggressori, l’episodio si interrompe per vedere chi è che gestisce le rovine in cui ora si trovano intrappolati per il momento. È lì che incontriamo Kathleen. Dal momento in cui Lynskey appare sullo schermo, la sua interpretazione porta con sé un peso elevato, discreto ma non per questo meno efficace.

Ovviamente, considerando chi è che la sta interpretando, niente di tutto ciò dovrebbe sorprendere troppo. Per coloro che non lo sapessero, Lynskey è stata a lungo una grande interprete cinematografica in tutta una serie di progetti negli ultimi due decenni e ha recentemente recitato nell’altrettanto fantastico spettacolo Yellowjackets che sta attualmente entrando nella sua seconda stagione.

Tuttavia, anche se vale la pena dare un’occhiata a tutte quelle esibizioni, c’è qualcosa di diverso qui. Sebbene diamo solo un breve assaggio di Lynskey in azione, poiché l’episodio stesso è anche il più breve trasmesso finora, questi momenti sono ancora i migliori e mantengono ancora più promesse per quelli futuri.

Laddove l’episodio precedente di The Last of Us riguardava la ricostruzione di una vita per quanto impossibile date le circostanze, Kathleen accenna a cosa succede quando perdiamo di vista la nostra umanità in favore di qualcos’altro che distruggerà tutto ciò che ci è caro in primo luogo.