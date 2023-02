Richard Gere ricoverato in ospedale per una polmonite

Richard Gere è stato ricoverato in ospedale per una brutta polmonite insieme a tutta la sua famiglia. La moglie aggiorna i fan sulle condizioni di suo marito, il peggio è passato.

Il noto attore di Pretty Woman, Richard Gere è stato ricoverato in ospedale per una brutta polmonite che ha colpito non solo lui, ma anche tutta la sua famiglia, con cui era in viaggio in Messico. La moglie di Gere si ricorderà purtroppo questo 40° compleanno per sempre.

(FOTO)

Non hanno fatto nemmeno in tempo ad arrivare a destinazione che la “Famiglia Gere” ha iniziato a stare male. La moglie, Alejandra Silvia, con un post su Instagram, ha aggiornato i fan delle loro condizioni di salute.

I sintomi già sull’aereo

Richard Gere, aveva deciso di festeggiare il 40° compleanno della sua ultima moglie, Alejandra Silvia, con un viaggio “rigenerativo” in Messico, tutti quanti insieme. Durante il viaggio in aereo però, iniziavano già a mostrare i primi sintomi del malanno, in quanto tutti hanno iniziato ad avere una brutta tosse. Nelle foto pubblicate sui social, dall’attore infatti, comparivano tutti con la mascherina.

Una volta giunti a destinazione, dopo qualche giorno le loro condizioni, specialmente quelle di Richard Gere, si sono aggravate, costringendolo al ricovero immediato in ospedale per la polmonite. Ricordiamo che Gere ha compiuto ad agosto 73 anni, quindi è normale che i controlli sanitari su di lui siano più “aggressivi”.

Per chi non lo sapesse, Richard Gere è stato sposato ben 3 volte. La prima moglie è stata la modella Cindy Crawford, da cui ha divorziato nel 1995, in seguito si sposò con Carey Lowell, con la quale rimase insieme per ben 13 anni.

La Lowell gli diede il suo primo figlio, Homer James Jigme Gere. Dopo aver ottenuto il divorzio dalla sua seconda moglie, a detta sua per differenze di stile di vita, sposò la sua (per ora) ultima moglie, Alejandra Silvia, con la quale si passano ben 33 anni di differenza di età. Con Alejandra ha avuto due figli, Alexander Gere e un altro bimb* nat* nel 2020, del quale non è stato rivelato né il nome né il sesso.

Come sta adesso Richard?

Dopo aver appreso della sua situazione di salute, i fan di Richard Gere hanno riempito i social dei due coniugi con messaggi di auguri e di affetto. Fortunatamente adesso l’attore di Ufficiale e gentiluomo, sta meglio come ha appunto anche confermato la moglie.

Richard è stato ricoverato solo un giorno, in quanto in seguito è stato dimesso e gli è stata “ordinata” una cura di antibiotici per aiutarlo a guarire prima. Ecco cosa ha scritto la moglie Alejandra in merito al loro stato di salute:

“Grazie a tutti per gli auguri di compleanno… dopo quasi 3 settimane in cui tutti sono malati nella nostra famiglia oggi finalmente mi sento molto meglio! Grazie per tutto l’amore che ti restituisco tutto”.