Sarah Paulson e Pedro Pascal insegnanti innamorati al ‘Saturday Night Live’

Sarah Paulson e Pedro Pascal sono entrambi attori di successo che hanno fatto carriera nel mondo del cinema e della televisione. Hanno interpretato due insegnanti innamorati in un trend di Tik Tok durante il Saturday Night Live.

Entrambi gli attori sono molto rispettati nel loro campo e hanno una vasta fanbase di appassionati in tutto il mondo. Continuano a lavorare su nuovi progetti e a stupire il pubblico con le loro eccezionali performance.

Sarah Paulson è intervenuta a sorpresa durante il Saturday Night Live e, con Pedro Pascal, hanno interpretato uno sketch esilarante in cui hanno ironizzato sulla nuova generazione e sulle tendenze online.

Saturday Night Live è un popolare programma televisivo statunitense sulla NBC che offre una combinazione di commedie e varietà. In produzione dal 1975, ha visto la partecipazione di tanti comici e attori di talento. Il programma è noto per le sue parodie politiche e la satira della cultura pop.

Lo sketch su un trend di Tik Tok

Sarah Paulson e Pedro Pascal hanno recentemente partecipato a uno sketch di “Saturday Night Live” che ha preso di mira gli fan edit di TikTok. Nello sketch, Pascal interpreta un insegnante di scuola superiore di nome Mr. Ben, che sta tenendo una presentazione sull’uso della tecnologia ai suoi studenti.

Durante la presentazione, il professor Mr. Ben dice agli studenti che c’è una nuova regola secondo cui non possono fare “fan cam” degli insegnanti. Ma prima che possa finire la sua frase, mostra loro un video che uno studente avrebbe fatto di lui, impostato sulle note di una canzone dallo sketch SNL di SZA a dicembre, “Cuffing Season”, che è diventato virale su Tik Tok. Il video mostra Mr. Ben che balla in modo scherzoso in classe, seguendo i passi della canzone. Gli studenti sono allibiti ma anche divertiti dalla sua performance.

Sarah Paulson e Pedro Pascal: due attori eclettici

Sarah Paulson, 48 anni, è un’attrice americana nota per i suoi ruoli in molte serie televisive di successo, tra cui “American Horror Story”, “American Crime Story” e “Mrs. America”. Ha anche recitato in film come “Ocean’s Eight” e “Glass”. Ha ricevuto molti premi per le sue performance, tra cui anche un Golden Globe nel 2017.

Pedro Pascal, 47 anni, è un attore cileno-americano che ha raggiunto il successo mondiale grazie al suo personaggio Oberyn Martell in “Game of Thrones”. Ha anche recitato in film come “Kingsman: The Golden Circle” e “Wonder Woman 1984”. Attualmente, Pascal è impegnato nella serie televisiva “The Mandalorian” di Disney+.