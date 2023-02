Dungeons and Dragons: svelata una nuova clip

I registi del prossimo film di Dungeons and Dragons hanno divulgato una nuova esclusiva clip.

Novità importanti riguardo al film in uscita nelle sale italiane il prossimo 30 marzo.

Tra poco più di un mese, la numerosa schiera di fan di Dungeons and Dragons potrà finalmente ammirare in sala il film dedicato al celebre gioco di ruolo a tema fantasy pubblicato per la primissima volta nel lontano 1974 dall’azienda della Tactical Studies Rules.

La clip di Dungeons and Dragons: l’onore dei ladri

In attesa dell’ormai prossima uscita del film, gli spettatori possono godersi un’esclusiva clip di Dungeons and Dragons, presentata nel corso dell’evento IGN Fan Fest. A parlare della cosa sono stati i due registi della pellicola, ovvero Jonathan Goldstein e John Francis Daley.

La clip fa riferimento per la precisione ad una scena collocata all’incirca a metà del film, e mostra i protagonisti all’interno di un cimitero intenti a parlare con un morto attraverso l’utilizzo dell’incantesimo “Parla con i morti“. Come spiegato dagli stessi registi, si tratta di un momento di fondamentale importanza per lo sviluppo dell’intera trama, con i personaggi principali alla ricerca del cosiddetto Elmo della Disgiunzione di Mordenkainen andato perduto nel corso di una battaglia svoltasi un secolo prima.

Ai microfoni di IGN, Goldstein e Daley hanno voluto cercare di fare chiarezza in merito: “Simon, il nostro stregone, si rende conto di possedere un amuleto da chierico che gli permette di parlare con i morti. Capisce di avere la possibilità di interrogare i cadaveri allo scopo di scoprire cosa è successo a questo elmo nel corso di questa battaglia“.

Per quanto riguarda il cadavere che appare sulla scena, questo è stato invece interpretato da un attore particolarmente magro che si è avvalso degli effetti prodotti dalla Legacy Effects, ovvero la stessa società che si è occupata della realizzazione di Grogu per la serie The Mandalorian.

In merito al film in generale e alla sua accoglienza da parte del pubblico, Goldstein ha dichiarato quanto segue: “Il film è una grande opportunità per attirare i fan senza però allontanare tutte quelle persone che non conoscono il gioco o le sue meccaniche. Le persone saranno sorprese. Tanti si approcciano a questi film aspettandosi le caratteristiche delle avventure fantasy. Tante di queste aspettative verranno rispettate, ma ci saranno anche altri elementi in grado di sorprendere“.

Il cast del film

Per quanto riguarda il cast del film, che sarà disponibile il 30 marzo in Italia e il 31 marzo negli Stati Uniti, vedrà nel ruolo di protagonista principale Chris Pine (Elgin).

L’attore di Star Trek sarà affiancato tra gli altri da Michelle Rodriguez (Holga), Regé-Jean Page (Xenk), Justice Smith (Simon), Sophia Lillis (Doric), e Hugh Grant (Forge Fletcher).